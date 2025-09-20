Spennende fotballkamper og imponerende prestasjoner i Tokyo

En helg fylt med dramatiske fotballkamper, imponerende idrettsprestasjoner og skadebekymringer.

Johannes Nuñez, den nye publikumsfavoritten, viste stor sikkerhet fra straffemerket og sendte Fredrikstad i ledelsen før pausen med sitt andre mål på rad på hjemmebane. Jærbuene slo imidlertid tilbake på tampen. Sanel Bojadzic, som kom inn fra benken, viste is i blodet da han banket ballen opp i nettaket fra kort hold. Dette målet knuste hjemmelagets Europa-drøm, mens det tente håpet om fornyet tilværelse for Bryne.

TV 2s kommentator Haakon Frydenberg Thon beskrev målet som en scoring som snuste på Europa-drømmen for hjemmelaget. Kampen endte uavgjort, noe som var et svært viktig poeng for Bryne i kampen om Eliteserie-plassen. For Fredrikstad, som ligger på sjetteplass, betyr poengtapet at de ligger utsatt til. Lise Dissing hadde ikke scoret i årets Toppserie før nøkkelkampen borte mot Røa. I denne kampen viste dansken seg fra sin beste side med et hat trick. Dissing scoret det første målet etter bare tre minutter, etter å ha blitt spilt fri av Ida Holm Neset. På det tredje målet var Dissing igjen på farten på venstrekanten, og overlistet Røas Hildegunn Sævik etter pasning fra Gerd Johansen. Dissing fullførte hat tricket i det 84. minutt. Glimt vant 4-0 og klatrer til syvendeplass med 20 poeng, mens Røa ligger på niendeplass og kvalikplass med 17 poeng. I Merseyside-derbyet kunne Liverpool juble for 2-1-seier etter mål fra Ryan Gravenberch og Hugo Ekitike. Mohamed Salah spilte Gravenberch fri, som sørget for 1-0. Ekitike satte inn hjemmelagets andre mål. Tidligere Liverpool-spiller Steven Warnock uttalte at Ekitike blir bare bedre og bedre. I andre omgang reduserte Idrissa Gueye for Everton. VM-tikampen i Tokyo ser Sander Skotheim på andreplass etter fem øvelser. Han er 164 poeng bak den amerikanske lederen Kyle Garland. Skotheim var sterkest i høydehopp med 2,14. Han var fornøyd, men han kjente antydninger til skade i både leggen og lårmuskulaturen. Brann-trener Freyr Alexandersson må gjøre endringer på laget. Joachim Solvedt er ute med skade, og Vetle Dragsnes kommer inn. Beatrice Chebet vant gull på 5000 meter i VM i friidrett i Tokyo. Hun slo Faith Kipyegon i spurten. Vinnertiden ble 14.54,36. Sander Skotheim klatret til andreplass i tikampen etter en imponerende høydekonkurranse. Martinius Stenshorne fikk en kjempeåpning i Formel 2 i Aserbajdsjan, men måtte bryte løpet etter trøbbel med bilen. Han imponerte i kvalifiseringen og startet i det fjerde beste startsporet. Det ble krasj i første sving, men Stenshorne slapp unna. Han fikk trøbbel med bilen og måtte bryte løpet





tv2sport / 🏆 13. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Fotball Friidrett Motorsport VM Skader

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Åpner opp om angsten: – Få meg vekk herfraDen norske VM-deltakeren har snakket mye med kjæresten for å unngå problemer i Tokyo.

Les mer »

Skotheim: Medaljehåpet for Norge i Tokyo etter skadetrøbbelSander Aae Skotheim er klar for tikampen i Tokyo, og seiler opp som Norges største medaljehåp etter skadetrøbbel. Både Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen har ikke levert som forventet. Skotheim har hatt en hump i veien med en skade, men føler han er klar for å konkurrere.

Les mer »

Skotheim klar for VM: Norges medaljehåp i TokyoSander Aae Skotheim er klar for tikampen i VM i Tokyo, og seiler opp som Norges største medaljehåp. Til tross for en kneskade, føler han seg klar for å konkurrere og har fått støtte fra samboeren Laura van der Veen.

Les mer »

Skotheim på 5. plass etter første dag av VM i Tokyo – «Kan bli en thriller»Sander Aae Skotheim ligger på 5. plass i tikampen under VM i Tokyo etter de tre første øvelsene. Til tross for en solid prestasjon i lengde, er det Kyle Garland som leder. NRK-kommentatorer og eksperter kommenterer på Skotheims prestasjoner og konkurransen.

Les mer »

De norske stafettjentene til VM-finale i Tokyo – satt norsk rekord i forsøketDe norske stafettjentene løp forsøk på 4 x 400 meter stafett lørdag.

Les mer »

Eksperttips: Spennende 3,55-oddser fra EliteserienBrann har kun klart å holde nullen i én av 10 bortekamper denne sesongen.

Les mer »