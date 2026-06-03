Spennende om EU's metanforordning: Norge og USA advarer mot energikrise

EU vedtok i 2024 en forordning som krever strenge tiltak for å redusere metanutslipp fra olje- og gassproduksjon. Norge og USA harAdvaret om at dette kan føre til reduksjon i gassleveranser og skape energisikkerhetsproblemer. Kommisjonen nå foreslår en unntaksperiode uten sanksjoner 2027-2029. Klimaorganisasjoner hevder lobbyverdiene overdrever kostnader.

Frykten for et langvarig prissjokk på olje og gass i EU er stor. Samtidig har Norge , USA og olje- og gassektoren i ett år advart om at EU kan skape en selvpåført energikrise gjennom et av sine viktigste klimatiltak.

Metanforordningen, som endelig ble vedtatt i 2024, tvinger selskaper til å måle, rapportere og kutte metanutslipp gjennom strengere krav til lekkasjesøk, reparasjoner, fakling, ventilering og importert fossil energi. Metan er hovedbestanddelen i naturgass, men er en svært potent klimagass dersom den lekker ut. I de første 20 årene etter utslipp skaper metan 80 ganger mer global oppvarming enn CO2.

Analyse fra WoodMackenzie for petroleumslobbyen IOGP anslår at 43 prosent av EUs gassimport kan falle utenfor det som er godkjent av forordningen fra 2027. De ber om mer tid og tydeligere retningslinjer. EU-kommisjonen svarer med et utkast til et rådgivende dokument der medlemslandene oppfordres til å unngå sanksjoner i en begrenset tidsperiode fra 2027 til 2029, så lenge store brudd ikke forekommer. Produsentene må fortsatt følge kravene, men unngår bøter ved brudd.

Dette har skapt spenning: I et brev i 2025 advarte Norge om at forordningen vil redusere gassleveranser og øke klimautslipp. Regjeringen uttalte at jevnlige inspeksjoner kan føre til høyere utslipp fra skipsfart enn reduksjon fra lekkasjer, og at økt vedlikehold kan øke risiko for utilsiktede utslipp. Norge, som føler et stort ansvar for europeisk energisikkerhet, vurderer fortsatt om forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Høyesterett skal avgjøre i oktober etter EFTA-domstolens uttalelse om at sokkelen er en del av EØS.

USA har også presset for lettelser; ambassadør Andrew Puzder advarte i april om at forordningen kan hindre energihandelen mellom USA og EU. Klimaorganisasjoner motsetter seg lobbypresset og understreker at velkjent teknologi kan unngå 80 millioner tonn årlige metanutslipp til lav eller negativ kostnad, som IEA har beregnet. De mener oljelobbyen overdrever konsekvensene og kostnadene. Forordningen skal tre i full kraft fra 2031, og kostnadene for gass blir estimert til mindre enn 1 prosent av priser, langt lavere enn geopolitiske prisøkninger.

Europaparlamentsmedlem Jutta Paulus (De grønne) sier at unntaket sender et katastrofalt signal og undergraver energisikkerheten under press fra USA





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Metanforordning EU Norge USA Energisikkerhet Klimagassutslipp

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