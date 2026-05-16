Spenning og drama i Eurovision-finalen: Slik gikk det for Norge

En omfattende rapport fra årets Eurovision Song Contest, med fokus på norske poeng, helsetilstanden til den svenske representanten og en analyse av Norges svingende resultater.

Det er en helt spesiell stemning som hviler over arenaen når finalen i Eurovision Song Contest går av stabelen. Nervene er til å ta og føle på, både for artistene som står på den glitrende scenen og for millioner av seere over hele verden som følger med hjemmefra.

I årets konkurranse har Finland vært utpekt som den absolutte favoritten på oddsen, og spørsmålet alle har stilt seg er om de faktisk klarer å gå hele veien hjem med seieren. For Norge har spenningen vært like stor, og vi har fulgt spent med på poengtildelingen fra juryene. Det startet med en jevn strøm av poeng fra ulike land, hvor Norge mottok fem poeng fra Sveits og to poeng fra Malta.

Videre kom det fire poeng fra Luxemburg og tre poeng fra Bulgaria, før Estland imponerte med å gi ti poeng. Australia bidro også med seks poeng, noe som brakte Norges totale sum opp til tretti poeng etter de ti første juryene. Men poengstrømmen stoppet ikke der; Belgia ga syv poeng, Portugal ga to, og Albania bidro med ytterligere ti poeng.

Denne uforutsigbare poengjakten er selve kjernen i Eurovision, hvor små marginer kan utgjøre forskjellen mellom en topplassering og en plass langt nede på tabellen. I år har totalt 35 land deltatt i konkurransen, noe som er to færre enn i 2025, men kvaliteten på bidragene har likevel vært på et svært høyt nivå. Bak den glitrende fasaden og de fargerike lysshowene var det imidlertid også rom for alvor og drama. Lørdagen startet på en dramatisk måte for det svenske teamet.

Det kom meldinger om at den unge svenske artisten Felicia, som bare er 24 år gammel, måtte få akutt medisinsk hjelp etter at generalprøven var avsluttet sent fredag kveld. Felicia besvimte rett etter at hun hadde forlatt scenen, og det ble senere rapportert at den intense varmen i lokalene var en av de utløsende faktorene for hendelsen. Det var en spent ventetid frem mot finalen, men artisten viste en imponerende styrke og vilje.

Hun uttalte selv at hun hadde fått god hjelp, fått sove ut, drukket store mengder vann og spist seg mett, og at hun følte seg superklar for å levere sitt beste på scenen. Hendelsen førte til at den svenske statskanalen SVT fikk tillatelse til å gjøre betydelige endringer i produksjonen og oppsettet av showet for å ivareta artistens helse og sikre at alt gikk knirkefritt under den faktiske finalen.

Dette viser hvor ekstremt presset kan være for artistene, ikke bare psykisk, men også fysisk, under et av verdens største TV-show. Når vi ser på Norges resultater i Eurovision over de siste tre årene, ser vi en utvikling som kan beskrives som en berg-og-dal-bane av følelser. Resultatene har vært ekstremt varierende, noe som gjenspeiler hvor subjektiv musikksmaken i juryene og hos publikum kan være.

I 2023 opplevde vi et av våre sterkeste øyeblikk i nyere tid da Alessandra tok Norge til en femteplass med den kraftfulle låten 'Queen of Kings'. Med totalt 268 poeng markerte hun seg som en av kveldens store stjerner, og det var den beste plasseringen Norge hadde oppnådd siden Margaret Berger tok fjerdeplass i 2013. Seieren det året gikk imidlertid til svenske Loreen med 'Tattoo', som knuste all motstand med hele 583 poeng.

Kontrasten ble brutal året etter i 2024, da gruppen Gåte representerte Norge med låten 'Ulveham'. Til tross for en unik stil og sterk energi, endte de tragisk nok sist i finalen med kun 16 poeng. Seieren gikk da til Nemo fra Sveits med 'The Code', som samlet 591 poeng. I 2025 fortsatte svingningene når Kyle Alessandro stilte med 'Lighter'.

Han endte på en 18. plass med 89 poeng, mens Østerrikes representant JJ vant med 'Wasted Love' og 436 poeng. Denne historikken viser at Norge har evnen til å nå toppen, men at veien dit er preget av både enorme triumfer og smertefulle nederlag





