Spent situasjon i Midtøsten: Israels luftvern i høytest beredskap etter trusler fra Iran

Israels luftvernssystemer er på høyeste alarm etter at Iran har ventet med gjengjeldelse for et israelsk luftangrep mot Beirut. Trusler fra iranske myndigheter indikerer videre konfrontasjon.

Israelske luftvernssystemer har blitt satt i høyeste beredskap, og sirener som varsler om rakettangrep har aktiveres i flere israelske byer. Ifølge Israels forsvar (IDF) var dette angrepet forventet som en direkte respons på det israelske luftangrepet mot Sør- Beirut tidligere på søndag.

Spenningen i regionen er ekstrem høy, og det spekuleres i om en ny fase av konflikten er i oppstart. Irans utenriksminister Abbas Araghchi hadde tidligere advart om at enhver ny israelsk handling mot Beirut ville føre til en fullskala fortsettelse av krigen. Hans uttalelse til det iranske nyhetsbyrået Tasnim var tydelig: Irans væpnede styrker klare til å angripe Israel hvis Beirut angripes. Etter det israelske angrepet i Søndags kom en rekke trusler fra iranske myndigheter.

Irans parlamentariske forhandlingsleder Mohammad Baqer Qalibaf varslet umiddelbart om gjengjeldelse. Kort etter rakettalarmen lørdag kveld uttalte Revolusjonsgarden (IRGC) at flere angrep vil følge dersom Israel ikke stanser sine angrep mot Libanon. I en offisiell erklæring advarte de om at Israel vil møte flere knusende og beklagelige slag dersom de utvider angrepene eller svarer på Irans handlinger.

Mojtaba Khamenei, en rådgiver for Irans øverste leder, uttalte at angrepet mot Israel ikke kunne ha kommet som en overraskelse, noe som antyder en planlagt respons. Mens Israels luftrom forblir delvis åpent ifølge Israel's Civil Aviation Authority, har Irak stengt sitt hele luftrom, og den vestlige delen av Irans luftrom holdes delvis åpent, melder Reuters. Det geopolitiske bildet er komplekst, med allierte på begge sider som obserwerer nøye.

En uvist kilde, sitert av Fox News, uttrykte ikke-glede over det israelske angrepet på Beirut, og understreket at konflikten nå har nådd et kritisk punkt hvor enhver eskalerende handling kan føre til uforutsette konsekvenser for hele regionen. Hovedutfordringen for det internasjonale samfunnet er nå å hindre at spennungen eksploderer til en bredere krig





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