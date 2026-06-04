Spent situasjon mellom Grønland, Danmark og USA før møtet

Kommentator Sigrid Hvidsten rapporterer fra Grønland om de spente forholdene før møtet. Egede oppfordrer til konstruktiv dialog, mens Rubio støtter Trumps syn på eierskap. Russland kritiserer USAs Ukraina-politikk.

Situasjonen mellom Grønland , Danmark og USA er spent i forkant av møtet som finner sted i morgen. Kommentator Sigrid Hvidsten rapporterer fra Grønland om de økende spenningene.

Grønlands statsminister Múte B. Egede understreker viktigheten av konstruktiv dialog og respekt for alle parter, noe som bør være naturlig blant allierte. Han avslutter med en tilsynelatende påminnelse til den amerikanske administrasjonen om å holde seg til dette sporet. Uttalelsene kommer etter at flere kilder har uttrykt bekymring for at president Donald Trump ennå ikke har innsett at USA ikke kommer til å eie Grønland. Dette skaper uro i Riksfellesskapet og påvirker forholdet til en viktig alliert.

Under en høring i Kongressen onsdag spurte demokraten Sarah McBride utenriksminister Marco Rubio om Grønland. Hun stilte spørsmål ved om USA trenger å eie land innenfor Nato for å forsvare det. Rubio beskrev de pågående samtalene med Danmark og Grønland som positive, men ga samtidig uttrykk for at det er lettere å forsvare et sted når man har full kontroll over det. Dette samsvarer med president Trumps holdning.

De færreste tror imidlertid at Trump har gitt opp ambisjonene om å eie Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttalte under sikkerhetskonferansen i München at hun tror presidentens ønsker fortsatt er de samme. På den andre siden av Atlanteren raser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mot USA. Han kritiserte torsdag Donald Trump og Marco Rubio etter at Rubio ga støtteerklæringer til Ukraina i Kongressen.

Lavrov hevder at Rubios uttalelser viser at Joe Bidens krig har blitt Trumps krig. Rubio hadde beskrevet Russlands innsats i Ukraina som en strategisk katastrofe, og uttalte at de ikke vil nå målene sine. I Russland har president Vladimir Putin nylig holdt en tale på statlig TV der han hevdet at landets atomarsenal fungerer som en garantist for suverenitet, etter at hæren avsluttet sin største atomøvelse på flere år





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