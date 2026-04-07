Spente forhold mellom Iran og USA: Trusler, angrep og frykt for eskalering

Konflikten mellom Iran og USA fortsetter å tilspisses med utveksling av trusler og rapporter om angrep. Ambassadører uttaler seg om situasjonen, mens verden følger nøye med.

I byen Shahriar rapporteres det om minst ni drepte og femten skadde etter at en boligblokk skal ha blitt truffet, ifølge Reuters. Også jernbanelinjer i provinsene Qazvin og Karaj skal være rammet av angrep. Tidligere tirsdag ble det meldt om minst 18 drepte og 24 såret i et angrep mot et boligområde i Alborz-provinsen nordvest for Teheran, ifølge Fars News Agency, melder Reuters. Iran s revolusjonsgarde sier tirsdag at tålmodigheten begynner å renne ut.

USA og Irans spente forhold fortsetter å eskalere, med utveksling av trusler og advarsler som preger situasjonen. \Donald Trump har hevdet at sivile iranere ønsker at amerikanske angrep i Iran skal fortsette. En uttalelse fra Reuters indikerer at USA kan krysse «røde linjer», og svaret vil da være utenfor regionen. Qatar sier på sin side at ingen vil være vinnere hvis krigen trekker ut. Diplomatiske forsøk på å løse konflikten er i gang, med meklere fra Pakistan, Egypt og Tyrkia som jobber på spreng. Trump har tidligere kommet med liknende trusler, som har blitt utsatt på grunn av forhandlinger. En høytstående tjenestemann i administrasjonen uttaler at dersom en avtale er på vei, vil Trump trolig vente. Samtidig truer Trump med å utslette en hel sivilisasjon dersom Iran ikke går med på å åpne Hormuzstredet. Kommentator Marie Simonsen synes Trumps retorikk er skremmende. \Den iranske ambassadøren i Norge, Alireza Jahangiri, uttaler at Irans sjia-muslimer aldri kan tape mot USA. Han understreker at Iran har en sivilisasjon som er 7000 år gammel, og som har overlevd mange angrep og mye aggresjon. Ambassadøren understreker at iranere er sterke og støtter sitt land. Han forteller at folk er i gatene og er klare for å ofre seg for å stoppe aggresjonen. Jahangiri beskriver Trumps uttalelser som en stor feil og mener at USA ikke vil kunne ødelegge Iran. Han påpeker at Iran vil slå tilbake dersom USA angriper, og at de vil rette raketter og droner mot Israel og amerikanske baser i regionen. Jahangiri, som selv er kurder, bar en kurdisk nasjonaldrakt under intervjuet for å hedre minnet om de kurdiske martyrene i Iran. Ambassaden har flagget på halv stang siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, og «Kongeboken», et tusen år gammelt poetisk verk, er utstilt som et svar på Trumps trusler





Trump med Iran-trusler: Vil «sprenge hvert kraftverk og hver bro»Donald Trump sier Iran må gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag kveld. Hvis ikke truer han med å sprenge hvert kraftverk og hver bro i landet.

Iran truer med å stenge Bab al-Mandeb-stredet etter USA-truslerEn høytstående iransk tjenestemann truer med å stenge Bab al-Mandeb-stredet, en kritisk sjøvei, som svar på det han anser som amerikanske «feil». Trusselen kommer samtidig med økende spenninger i regionen og etter en trussel fra tidligere president Donald Trump.

– En hel sivilisasjon vil dø i kveldUSAs president kommer med nye trusler før sin Iran-frist.

FN-ambassadør: Iran vil gjengjelde umiddelbart hvis Trump gjør alvor av truslerIrans FN-ambassadør Amir-Saeid Iravani sier landet vil gjengjelde «umiddelbart og proporsjonalt» hvis USA gjør alvor av truslene om sivilisasjonsdød.

