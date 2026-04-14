Spente forhold mellom USA og Iran: Trusler, blokade og konsekvenser for energimarkedet

USA innfører blokade av iranske havner, noe som fører til trusler om nye krigsmetoder fra Iran og bekymringer for det globale energimarkedet. Spenningen øker etter at USA stanser skipstrafikk, og Iran svarer med egne trusler, mens flere land involveres i forsøk på å finne en løsning.

Samtidig truer Irans revolusjonsgarde med å ta i bruk nye krigsmetoder som motstanderne i liten grad vil kunne forsvare seg mot, etter at USA innførte en blokade av iranske havner. Amerikanske marinefartøy vil heretter stanse alle skip som er på vei fra eller til iranske havner, ifølge president Donald Trump. Han hevdet også at Irans marine er utslettet, og at 158 iranske fartøy ligger på havets bunn. Ifølge Trump gjenstår bare et mindre antall såkalte hurtiggående angrepsfartøy. Hvis noen av disse skipene kommer i nærheten av blokaden vår, vil de bli eliminert umiddelbart, skrev Trump. Situasjonen i området er svært spent, og flere land er involvert i å finne løsninger. Situasjonen er eskalert og flere land er involvert i å finne løsninger.

Iran svarte med egne trusler, noe som ytterligere økte spenningen i området. Ifølge Irans militære vil ingen havner i Omanbukta eller Persiabukta være trygge dersom iranske havner settes i fare. Teheran varslet også en permanent mekanisme for kontroll over Hormuzstredet, et signal om at presset på den strategisk viktige skipsruten kan bli ytterligere skjerpet. Trusselen fra revolusjonsgarden om nye og hittil ukjente krigsmetoder føyer seg inn i rekken av disse advarslene. Hva slags taktikk eller våpen det siktes til, er ikke kjent, påpeker eksperter.

Et høytstående iransk parlamentsmedlem advarer også USA om at amerikanske marinefartøy som forsøker å blokkere iranske havner, vil bli sendt til havets bunn. Alaeddin Boroujerdi, medlem av Irans utenriks- og sikkerhetskomité, avviser ifølge statlige Press TV Trumps blokadetrussel som militært grunnløs propaganda. Han hevder USA ikke har reell evne til å gjennomføre tiltaket, og mener andre Nato-land ikke vil støtte en slik operasjon. Spente radioutvekslinger mellom USA og Iran har også blitt registrert, noe som vitner om den høye graden av spenning mellom landene. Lørdag 11. april hevdet USA at to amerikanske jagere hadde krysset Hormuzstredet. Iran har delt opptaket av den angivelige siste advarselen til fartøyet.

Søndag sa Trump at Nato nå ønsker å hjelpe USA med å gjenåpne Hormuzstredet. Mandag kveld sa han på en pressekonferanse at flere land har tilbudt bistand, men at detaljer først vil bli kjent senere. Han hevdet også at Iran har tatt kontakt og ønsker en avtale, og at samtalene om atomprogrammet er i bevegelse. Flere sentrale Nato-land avviser imidlertid å delta i blokaden. Min beslutning har vært helt klar: Uansett hvor stort presset er, og det har vært betydelig press, lar vi oss ikke dra inn i krigen, sier flere land. Frankrikes president Emmanuel Macron skrev samtidig på X at Frankrike, Storbritannia og andre land vil ta initiativ til en konferanse for å etablere et flernasjonalt oppdrag som skal gjenåpne skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.

Den amerikanske blokaden gjelder nå all skipstrafikk, uavhengig av nasjonalitet, i området ved Omanbukta og de østlige delene av Det arabiske hav. Ifølge USAs sentralkommando omfatter den hele den iranske kystlinjen, ikke bare havner og oljeterminaler. Nøytrale fartøy kan bli bordet og ransaket for mulige smuglervarer. Skip med humanitære forsyninger, som mat og medisiner, får passere, men også disse kan bli inspisert. Tiltaket kommer etter at helgens fredssamtaler mellom USA og Iran i Pakistan endte uten resultat.

Trumps viktigste krav har vært en iransk total og uforbeholden gjenåpning av Hormuzstredet samt at de ikke skal være i stand til å utvikle atomvåpen. Iran har konsekvent avvist at landets atomprogram har våpenutvikling som mål, men regimet forbeholder seg retten til fortsatt å anrike uran til det de sier er utelukkende sivilt bruk. Trumps Iran-blokade parallelt med Irans allerede Hormuzstans kan nå få betydelige konsekvenser for det globale energimarkedet. Trumps blokade kan fjerne nærmere to millioner fat olje daglig fra verdensmarkedet, samtidig med at Iran allerede rammer oljeeksporten fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater ut i verdensmarkedet. Administrerende direktør Jorge Montepeque i Onyx sa mandag til Bloomberg at oljeprisen burde ligget på 140 til 150 dollar fatet, mot dagens 102 dollar. Irans forhandlingsleder Mohammad Baqer Qalibaf har samtidig advart amerikanerne om å nyte dagens bensinpriser





Vance om Iran-forhandlinger: –⁠ Vi drar tilbake til USA uten en avtaleUSAs visepresident J.D. Vance sier at Iran ikke har godtatt USAs vilkår.

To supretankere snudde i Hormuzstredet etter fredsbrudd mellom USA og IranTo tomme supertankere forsøkte å ta seg inn i Persiabukta søndag, men gjorde en U-sving i siste liten idet fredsforhandlingene mellom USA og Iran brøt sammen.

Iran hardt ut mot USAs trusler: – Pirat­virksomhetBåde Iran og USA sier de skal kontrollere Hormuzstredet. Trump har varslet blokkade fra klokken 16.00.

