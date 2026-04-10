Spente forhold: Ruttes Trump-balanse og skepsis til Iran-forhandlinger

Nyheter om Ruttes håndtering av forholdet til Donald Trump, og Irans eksilprins Pahlavis skepsis til fredsforhandlinger.

Hvordan balanserer Mark Rutte forholdet til Donald Trump ? Kåre R. Aas uttrykker bekymring for Ruttes tilnærming. Han mener at Rutte burde ha vært tydeligere i å uttrykke europeiske synspunkter overfor Trump, istedenfor å fremstå som støttende. Aas påpeker viktigheten av at detaljene fra møtet i Det hvite hus, som skjedde bak lukkede dører, rapporteres videre til resten av NATO s regjeringer så raskt som mulig. Informasjon om møtet er avgjørende for de allierte.

Det er delte meninger i Europa om Ruttes tilnærming. Noen land applauderer den, mens andre mener den undergraver Europas posisjon overfor USA. En kritiker uttaler at Rutte ser ut til å mangle den klokskap og dybde stillingen krever. Han reagerer på Ruttes uttalelser, som han kaller klossene og mener Rutte nærmest tar parti for den amerikanske presidenten. Det har kommet få reaksjoner fra toppnivå i Europa etter møtet, og Aas bemerker at det har vært uvanlig lite informasjon om innholdet. Rutte har sagt altfor lite, mener han. Det er vanskelig for europeiske ledere å kommentere noe før de vet hva som ble sagt. Kunnskap om innholdet i møtet er avgjørende for å kunne ta stilling til Trumps handlinger og uttalelser. Dersom Trump har truet med handlinger overfor Europa, vil europeiske land måtte forholde seg til det umiddelbart. \I en annen utvikling, uttrykker Reza Pahlavi, Irans siste sjahs sønn, skepsis til fredsforhandlinger mellom USA og Iran. Pahlavi, som lever i eksil i USA, er en kjent kritiker av det iranske regimet. Han frykter at en eventuell avtale vil gi regimet i Teheran en mulighet til å vinne tid og styrke seg. Han mener at en slik pause kan brukes til å gjenoppbygge revolusjonsgarden og styrke grupperinger i Midtøsten. Pahlavi ber Trump om å gjenoppta bombingen av Iran og gi luftstøtte til befolkningen, slik at de kan ta tilbake landet sitt. Han mener at den tidligere kampanjen svekket regimet betydelig, og at en vedvarende kampanje kan gi folket i Iran en mulighet til å oppnå sine mål. Samtidig forberedes det forhandlinger mellom USA og Iran i Pakistan. Donald Trump har uttalt seg kritisk om Irans posisjon, og antydet at de ikke har noen reelle kort på hånden, bortsett fra kontroll over Hormuzstredet. Trump mener at Iran bruker internasjonal farvann for å utpresse verden, og at de er bedre til å håndtere media og PR enn å krige. Han har også truet med nye angrep dersom fredsforhandlingene mislykkes. Det er en opptrapping i gang. \Møtet mellom Rutte og Trump, og de forestående fredsforhandlingene med Iran, illustrerer de komplekse geopolitiske utfordringene verden står overfor. Forholdet mellom USA og dets allierte, samt den spente situasjonen i Midtøsten, krever nøye navigering og strategisk tenkning. Utfallet av disse hendelsene vil kunne få vidtrekkende konsekvenser for internasjonal stabilitet og sikkerhet





