Natt til mandag ble Iran rammet av israelske luftangrep, revolusjonsgarden svarte med angrep i Irak, mens Filippinene, Japan og andre asiatiske land utstedte tsunamivarsler etter et kraftig jordskjelv. Armenias statsminister erklærte seier i parlamentsvalget, og München flyplass stod midlertidig lukk for en brann i trafikktårnet. Samtidig rapporteres en ran‑sak i Norge.

Natt til mandag ble flere eksplosjoner rapportert i Iran s hovedstad Teheran samt i byene Tabriz og Isfahan. Ifølge Reuters, som henviser til lokale nyhetskilder, skal Israel s luftforsvar ha gjennomført en serie luftangrep mot militære mål i landets vestlige og sentrale regioner.

Det israelske forsvaret (IDF) hevder at angrepene var rettet mot installasjoner tilknyttet det iranske regimet, og beskriver dem som en forventet respons etter tidligere sammenstøt med iranske styrker i regionen. I tillegg melder russisk‑innsatte guvernøren i Krim, Sergej Aksyonov, at et tog ble truffet av et angrep som forårsaket dødsfall blant togpersonalet; lokføreren ble skadet, men passasjerene kom uskadd ut av situasjonen. Iran har i samme tidsrom meldt om gjengjeldende handlinger.

Revolusjonsgarden kunngjorde at den har angrepet hovedkvarterene til flere grupper den anser som terrororganisasjoner i Suleimania, Irak. Irans statlige nyhetsbyrå IRNA publiserte meldingen på Telegram natt til mandag, og påpekte at dette er en del av en stadig pågående kamp mot kurdiske væpnede grupper som, etter regjeringssynspunktet, arbeider i favør av vestlige eller israelske interesser.

Til tross for en våpenhvile som trådte i kraft i april, fortsetter spenningene i grenseregionene, og både iranske og irakiske myndigheter har rapportert om flere mindre sammenstøt siden da. Samtidig har naturkatastrofer preget deler av Asia. Etter et kraftig jordskjelv med en målt styrke på 7,8 på Richters skala, har flere nasjonale meteorologiske institusjoner utsendt tsunamivarsler. Filippinene har advart kystområdene i sørlige provinser om mulig bølger og etterskjelv, og oppfordrer til evakuering.

Japan varsler om potensielle bølger på opptil én meter fra klokken 04.30 norsk tid, mens USGS rapporterer at jordskjelvets fokus var på 35 kilometer dybde. Disse varslene omfatter også regioner i Taiwan, Papua Ny-Guinea, Indonesia, samt amerikanske territorier i Stillehavet som Guam, Yap og Palau. I en helt annen del av verdenspolitikken kunngjorde den armeniske statsministeren Nikol Pasjinjan seier i nasjonale parlamentsvalg etter en tidlig opptelling som viste 52,5 prosent for hans parti.

Motkandidaten Samvel Karapetjan fra den russisk‑armeniske milliardærenes parti oppnådde kun 23,2 prosent. Valgresultatet, med et fremmøte på 59 prosent, blir sett på som en viktig indikator på Pasjinjans strategiske vri mot vestlige allianser, spesielt etter år med økt EU‑samarbeid og en tidligere militær nederlag i Nagorno‑Karabakh mot Aserbajdsjan og Tyrkia. I Europa har også en brann i trafikktårnet på Münchens flyplass forårsaket midlertidig stans i flytrafikken, ifølge tyske medier.

Selv om ingen rapporteres om personskade, står myndighetene i beredskap for å gjenoppta driften så snart sikkerheten er garantert. På hjemmefronten har en hendelse i Norge satt søkelyset på kriminalitet; en mann ble truet med en pistollignende gjenstand og ranet av tre gjerningsmenn, etterfulgt av en pågående etterforskning av politiet ledet av operasjonsleder Morten Rebnord. Disse ulike hendelsene illustrerer en tid preget av geopolitisk spenning, naturkatastrofer og lokale sikkerhetsutfordringer.





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