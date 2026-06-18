Spesielle VM-merker på ermene

Under fotball-VM i USA har FIFA og Fanatics introdusert nye merker på spilleres drakter. Disse symboliserer forskjellige prestasjoner og forventes å bli verdifulle samlerobjekter.

I fotball-VM i USA har flere spillere fått spesielle merker på ermet av drakten. Dette er en nytt samarbeid mellom FIFA og selskapet Fanatics , som har overtatt fra Panini etter en lang avtale.

Merkene viser forskjellige symboler avhengig av spilleren. Noen har et gullfarget VM-logo som brukes bare av land som har vunnet VM tidligere. Andre har et "Debutant"-merke for spillere som er med i sitt første VM. Et "Legacy"-merke er reservert for spillere som har deltatt på fem eller flere VM, og hver spiller har en unik silhuett på merket.

For tidligere toppscorere, målvakter og beste spillere finnes også egne design. Eksperten Peter Strandbech tror disse merkene vil bli verdifulle samlerobjekter. Han peker på at lignende merker i amerikanske idrett har solgt for over en million dollar. Han forutser at VM-merkene kan nå samme nivå når de slippes på markedet etter 2031, da FIFA-lisensen til Fanatics trer i kraft.

Etter turneringen skal merket fjernes fra drakten og plasseres på et Topps-kort, der spilleren også skal signere. Dette gjør kortet ekstra spesiellt. Strandbech nevner Messi, Ronaldo og Lamine Yamal som særlig attraktive. Messis første kort fra 2004 er solgt for over ti millioner kroner.

Han påpeker at Messi og Ronaldo er de mest samlede, mens Yamal er den dyreste blant unge spillere. Denne saken er skrevet med KI og kvalitetssikret av TV 2





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