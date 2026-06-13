Spielberg's 'Ready Player One' falls flat in the final act

The film, based on Ernest Cline's novel, is a high-concept science fiction spectacle that explores the idea of contact with extraterrestrial beings. However, it ultimately fails to deliver a satisfying conclusion, with a weak CGI and predictable plot twists in the climax.

Selv om mannen fyller 80 senere i år, er han fremdeles produktiv, og denne uken er han igjen aktuell med en stor, sensasjonspreget science fiction -oppvisning hvor kontakt med utenomjordiske vesen står sentralt.

Enestående premiss og spennende fremtidsteknologi gjør mye for å selge Spielbergs visjon, men dessverre ender det med full kollaps i siste akt. I rollen som Daniel, en ung hackerskikkelse som nettopp har stukket av med håndfaste bevis på at vi ikke er alene i universet, møter vi Emily Blunt som den vevre værdamen Margaret.

Margaret opplever stadig merkeligere ting – hun begynner å snakke fremmede språk og kan fornemme hva andre tenker og føler – og etter litt fram og tilbake havner også bak heltene, men som likevel alltid klarer å kløne det til. Dette er en sjanger Spielberg har vist at han mestrer flere ganger tidligere, og deler av opplevelsen er både spennende og oppfinnsom ganske lenge.

Jeg liker spesielt godt de mer overnaturlige elementene som dukker opp underveis, og filmen er på sitt beste når den leker seg med unik fremtidsteknologi og vemmelige utenomjordiske fenomener. Resultatet er flere skjellsettende enkeltøyeblikk, og særlig filmens midtparti engasjerer. Filmen prøver for eksempel å nyansere budskapet underveis, blant annet ved å stille spørsmål ved Daniels metode: Er det rett å utsette menneskeheten for en avsløring av et slikt omfang; har samfunnet krav til å vite?

Daniel er på riktig side av historien, og alle på motsatt side males øyeblikkelig som en rekke parodiske tegneserieskurker. Ingen av de andre hovedpersonene gjør inntrykk på samme måte, og særlig Emily Blunts figur oppleves som masete gjennom store deler av filmen. Det er imidlertid ikke før i filmens siste akt at ting faller i fisk. Her tar det overnaturlige fullstendig overhånd, men ikke på en måte som gir tilfredsstillende svar.

I stedet får vi svak CGI og små grønne menn, og jeg rister på hodet i misbilligelse: 'Virkelig? Er dette det beste du har, Spielberg?

' Filmen kommer heller ikke med noe nytt i denne delen av historien, men bekrefter bare det vi allerede vet fra før – nå med det er erkeamerikansk, pinlig overtydelig og suger nær sagt all troverdighet ut av filmen. Og så fiser det hele ut i ingenting. Filmen underholder godt i nesten to timer, og engasjerer tidvis stort takket være unik bruk av utenomjordisk teknologi og en rekke overnaturlige sekvenser som truer med å komme langt inn under huden.

Dessverre mister eventyret nær sagt alt av flyt og troverdighet i siste akt. Her smører Spielberg svært tjukt på, med tilgjort skuespill og meget stivt manus. Filmen var ikke nødvendigvis veldig subtil fra før av, men brått skal alt forklares i ytterste detalj – mysteriet går i knas og magien er borte





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