Spillerne ved Ullevaal: Leon om kampene før finale

Leon og Syrstad Engen, tidligere lagvenninner i Barcelona, kommenterer kampene som nærmer seg Ullevaal. Leon deler en bergkryssende holdning, både før og under kampene. "Det er en annen regel, det er ikke lov til å vise nåde. Vi kommer til å være fiender, sier Leon. Hun peker på krigen som en måte å vise respekt for motstanderen, samtidig som hun understreker at det viktigste er kampstripa på slutten av kampene.

For en drøy uke siden la Leon ut en rekke bilder av paret, med teksten «The calm before the storm». Trolig hadde hun lørdagens finale i tankene.

- "At jeg forlot Barca til fordel for Lyon var blant annet for å kjempe om denne tittelen. For meg er det veldig spesielt at den er i Oslo, sier Syrstad Engen. - Så presenterer situasjonen seg, skyter Leon inn. - I krig er alt lov, konstaterer Leon.

- Nei da, jeg tuller. Men det er ikke lov til å snakke om fotball den siste uka før kamp, fortsetter hun. GAMLE LAGVENNINNER: Leon og Syrstad Engen spilte sammen i Barcelona mellom 2021 og 2025. Foto: REUTERS/Alberto Lingri





