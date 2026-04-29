Spilljournalistikken i krise: Kutt, KI og mistillit truer bransjen

En analyse av den vanskelige situasjonen spilljournalistikken befinner seg i, preget av kuttrunder, fremveksten av KI og økende mistillit fra publikum. Artikkelen utforsker utfordringene med å opprettholde kvalitetsjournalistikk i en tid der innholdsskapere på sosiale medier og KI truer med å overta.

I dag møtes tittelen ofte med hån og mistro, i hvert fall hvis man skal tro kommentarfeltene under store redaksjoner som IGN. Selv om den høylytte minoriteten på sosiale medier sjelden representerer flertallet, er det ingen tvil om at en kombinasjon av det politiske klimaet i USA og ettervirkningene av #gamergate har dratt hele yrkesstanden ned i gjørma.

De historisk sterkeste merkevarene i spilljournalistikken har blitt desimert gjennom kuttrunder og oppkjøp. Redaksjoner som Polygon, Giant Bomb, Gamespot, IGN, Gamesindustry.biz og Eurogamer har alle kjent på kniven de siste årene. Bare i 2024 og 2025 har mer enn 1200 spilljournalister sluttet, ifølge Press Engine. Stadig flere slutter å lese spillnyheter i redaksjonelle medier.

Innholdsskapere på YouTube og TikTok fyller tomrommet, og seeren har lite kontroll over hvem som finansierer innholdet. God journalistikk har en unik kraft. Den kan forme og endre samfunnet rundt oss, utfordre og rive ned det etablerte, tenne gnisten i tankesettet vårt og lede oss mot mer opplyste veier. Jason Schreier er en av de få profilerte journalistene i bransjen, og har ledet flere store graveprosjekter.

På sitt beste er journalistikken en helt nødvendig byggestein i samfunnet vårt. Internasjonalt er den grundige, velformulerte og samfunnsnyttige journalistikken for lengst erstattet av overfladiske listesaker, tannløs spillkritikk og et bunnløst hav av pressemeldinger om nye spilltrailere. De gjennomarbeidede reportasjene og den undersøkende journalistikken ser vi lite av i spillpressen. Og når mye av innholdet på fronten like godt kan lages av ChatGPT, er det egentlig over.

Betalingsviljen for journalistikk synker, interessen for å lese tradisjonelle medier går samme vei, og det blir vanskeligere å selge annonser for hvert år som går. Leserne får nyhetene sine andre steder. Gamereactor var en gang en ivrig konkurrent i norsk spillpresse. De siste årene har de bare levert internasjonale artikler på norsk.

Dessverre. Den nødvendige transformasjonen går altfor sakte, og KI-leverandørene som kappes om å samle verden i sine egne økosystemer, truer med å ta innholdet ut av hendene våre og levere det rett til brukeren. Noen ganger er derfor kutt den eneste løsningen. Selv aviser må tjene penger.

Men det sier seg selv at kvalitetsjournalistikken forvitrer under et stadig økonomisk press, for å spare seg til fant er ingen vellykket forretningsmodell. Fremveksten av KI er også en skattkiste som verktøy for journalister, men det hjelper lite om det ikke er noen igjen. Jeg kom inn som skribent for Gamer.no i 2016. Dagens redaksjonssjef Audun Rodem var den eneste som jobbet på fulltid med det redaksjonelle, og slik er det også i dag for ansvarlig redaktør Fredrik Olimb.

Du kan telle norske, fulltidstilsette spilljournalister på én hånd. Det kommer heller ikke til å endre seg med det første. Større medier har ikke peiling på hvordan de skal dekke dataspill, og nisjemedia som Gamer og Pressfire er for små til å vokse nok. Klikkvenlige saker med potensial for å skape engasjement er det som finansierer vår undersøkende journalistikk og den analytiske spillkritikken.

Det er ingen hemmelighet at vi jobber for å få sakene våre lest, ellers kan vi like greit legge ned. Viktigst i verktøykassen vår der er meldinger av storspill.

«Du er kjøpt og betalt». Den kommentaren har alle som melder spill fått høre. Kulturprodukter skaper engasjement og mobiliserer både støtte og motstand, og som melder må man tåle mye kritikk. Hvis du elsker et spill og mener det fortjener heder og ære, er det lett å bli sur om noen andre rakker det ned.

På YouTube kan du finne akkurat den omtalen som passer deg. Redaksjoner med frilansere, slik som Gamer, har også nok av ulike stemmer en kan velge å følge. Noen er du mer enig med enn andre, slik er kritikken natur. Den er subjektiv.

I fjor sommer samlet redaksjonen seg i Oslo for sommerfest. Det var ikke for å strategisk planlegge hvilke karakterer storspillene skulle få for at vi fikk inn flest annonser, altså. Redaksjonelle medier jobber etter etiske regelverk. I norsk kontekst er det redaktørplakaten og Ver varsam-plakaten som er de viktigste rettesnorene for journalistikken vår.

Sjølsagt finnes det etisk bevisste innholdsskapere, men det er ofte vanskelig å vite hva som er sponset eller ikke i spillomtaler på sosiale medier. I kritikkens verden sikrer redaktørplakaten blant annet at redaksjonens eiere, i vårt tilfelle Skagerrak Technologies, ikke kan påvirke våre redaksjonelle vurderinger. Vår ansvarlige redaktør skal stå helt fri og uavhengig til å forme innholdet vårt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bekymringsfulle rykter om OL-kutt: FIS-topp skal ha informert om 15 prosent reduksjonRykter om at IOC planlegger å kutte 15 prosent av øvelsene i OL sprer seg etter uttalelser fra FIS-toppen Sandra Spitz. FIS avviser imidlertid å ha kommet med offisielle uttalelser om saken, og IOC bekrefter ikke endringene.

Read more »

Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovligDialog med Esa tyder så langt på at avgiftskuttene for drivstoff er ulovlig statsstøtte, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Read more »

Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovligDialog med Esa tyder så langt på at avgiftskuttene for drivstoff er ulovlig statsstøtte, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Read more »

Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovligDialog med Esa tyder så langt på at avgiftskuttene for drivstoff er ulovlig statsstøtte, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Read more »

Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovligDialog med Esa tyder så langt på at avgiftskuttene for drivstoff er ulovlig statsstøtte, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Read more »

Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovligDialog med Esa tyder så langt på at avgiftskuttene for drivstoff er ulovlig statsstøtte, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Read more »