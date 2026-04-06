Sponsorer Trekker Seg fra Wireless Festival Etter Kanye West-Booking

Flere store sponsorer avslutter samarbeidet med Wireless Festival etter at Kanye West, kjent som Ye, ble annonsert som hovedartist. Avgjørelsen kommer som følge av Wests tidligere antisemittiske uttalelser og handlinger. Blant sponsorene som trekker seg er Diageo og Pepsi.

Lytt til saken. Flere store sponsorer har trukket seg fra den britiske musikkfestivalen Wireless Festival etter at Kanye West , nå kjent som Ye, ble annonsert som hovedartist. Dette følger av hans tidligere kontroversielle uttalelser og handlinger. Blant selskapene som forlater festivalen er Diageo, som eier kjente alkoholmerker som Johnnie Walker og Captain Morgan. Beslutningen om å trekke seg reflekterer en bekymring for å assosieres med en artist hvis oppførsel er blitt sterkt kritisert.

Også Pepsi har trukket seg som hovedsponsor, ifølge NPR. Denne avgjørelsen sender et tydelig signal om at sponsorer ikke tolererer antisemittisme og hilsen til nazisme. Wireless Festival, som arrangeres i Finsbury Park i Nord-London i juli, tiltrekker seg titusenvis av besøkende hvert år, noe som gjør det til en sentral begivenhet i den britiske musikkscenen. Avgjørelsen fra sponsorene om å trekke seg er derfor et betydelig tap for festivalen. Rapperen har de siste årene skapt sterke reaksjoner med antisemittiske kommentarer og handlinger som hyller nazister. Disse handlingene har ført til bred fordømmelse og kritikk fra både offentligheten og politiske representanter. I 2022 ga han ut en låt kalt «Heil Hitler» og solgte t-skjorter med hakekors på nettsiden sin. Dette forsterket kritikken og førte til ytterligere fordømmelse. Storbritannias statsminister Keir Starmer har reagert kraftig på bookingen. Han uttrykte bekymring over at West skulle opptre på festivalen til tross for hans tidligere antisemittiske kommentarer og handlinger som feirer nazisme. Han uttalte at det var dypt bekymringsfullt. Tidligere i år tok artisten ut en helsidesannonse i The Wall Street Journal hvor han ba om unnskyldning for sin antisemittiske oppførsel. Selv om det ble sett på som et forsøk på å rette opp skaden, har det ikke dempet kritikken fullstendig. West har tidligere forklart utbruddene sine med maniske episoder på grunn av bipolar lidelse. Til tross for dette, har hans handlinger og uttalelser fortsatt skapt sterke reaksjoner og bekymringer





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Kanye West Wireless Festival Antisemittisme Sponsing Musikkfestival

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Støre til TV 2: Vil stille som statsminister­kandidat i 2029Statsminister og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre varsler at han også vil stille som statsministerkandidat ved neste stortingsvalg.

Les mer »

Vedfyring: Hvor store er egentlig fordelene?Det er ikke akkurat nytt at en god vedovn gir både trivelig varme og lavere strømregning. Men det finnes flere sider ved vedfyring som du nok gjerne vil vite mer om.

Les mer »

Det neste store teknologiskiftet truer selve eierskapetDet finnes to teknologier vi ikke snakker nok om. Den ene tar vi for gitt. Den andre har vi ikke begynt å tenke på.

Les mer »

Vedfyring: Hvor store er egentlig fordelene?Det er ikke akkurat nytt at en god vedovn gir både trivelig varme og lavere strømregning. Men det finnes flere sider ved vedfyring som du nok gjerne vil vite mer om.

Les mer »

Kanye Wests Wireless-booking utløser kritikk fra Storbritannias statsministerStorbritannias statsminister Keir Starmer kaller Kanye Wests booking til Wireless-festivalen bekymringsfull på grunn av artistens tidligere antisemittiske uttalelser. Starmer understreker behovet for å bekjempe antisemittisme i alle former.

Les mer »

Festival mister store sponsorer etter Kanye West- bookingStatsministeren reagerer kraftig på rapperens opptreden.

Les mer »