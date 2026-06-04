Spontan Hyrox-satsing førte til VM-kvalifisering for norsk eliteskiløperpar

Et norsk eliteskiløperpar tok et plutselig valg å skifte til Hyrox etter sesongens slutt, og klarte å kvalifisere seg til VM i en av verdens største konkurranser. Etter å ha overvunnet sykdom og tøffe kvalifiseringsforhold, sikret de seg en históisk plass på mesterskapet.

Etter at skisesongen sluttet i april, tok 28-åringen og samboeren Gustav Kvarnbrink , begge eliteskiskyttère, et spontant beslutning å satse på Hyrox -VM i den raskt voksende idretten.

De hadde kun to kvalifiseringskonkurranser sikre en plass, og planene ble utfordret da hun ble syk og måtte stå over første forsøk i Nederland. Hun rakk likevel å bli frisk til neste stevne i Berlin, hvor de konkurrerte mot over 2000 andre lag og tok helt til topps i sin aldersklasse, noe som sikret VM-billetten. Hun beskriver suksessen som helt sykt, spesielt med tanke på konkurransens størrelse, og uttrykker stor glede over resultatet.

Parallelt peker artikkelen på at andre norske ski-atleter også har hatt stor suksess internationally, blant annet i Berlin tross sykdom og motgang, og viser til en generell tendens at norske utøvere presterer på et høyt nivå i Europa





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