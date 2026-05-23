Sportens største stjerner markerte frustrasjonen med en koordinert aksjon mot inntektsfordelingen i Grand Slam-turneringene

Flere av sportens største stjerner, inkludert Jannik Sinner og Aryna Sabalenka, valgte å begrense møtet med pressen til kun 15 minutter under turneringens tradisjonelle mediedag. Aksjonen er en direkte protest mot hvordan inntektene i Grand Slam-turneringene fordeles.
Flere av sportens største stjerner markerte fredag sin frustrasjonen gjennom en koordinert aksjon under turneringens tradisjonelle mediedag. Et 20-talls spillere, blant dem verdensenerne Jannik Sinner og Aryna Sabalenka , valgte å begrense møtet med pressen til kun 15 minutter.
Aksjonen er en direkte protest mot hvordan inntektene i Grand Slam-turneringene fordeles. Spillerne krever nå at en betydelig større andel skal gå til premiepottene. En som nekter å delta i protesten, er Novak Djokovic. I stedet brukte han lang tid med pressen, hvor han ble pepret med spørsmål om lagkameratenes opprør.
Han understreker at han brenner for dem som tjener minst i idretten, spesielt den nederste tredjedelen på verdensrankingen, som han mener ofte blir glemt. Han mener utviklingen av sporten må starte helt fra grasrotnivået. Konflikten stikker imidlertid dypt hos motparten. Før medieaksjonen ble et faktum, gikk Sabalenka hardt ut og truet med å trekke seg helt fra de største turneringene.
Les også: Nadal rykker ut etter absurde rykter Djokovic: – Det gjør vondt Karrieren i fritt fall – moren skylder på ekse
Sport Stjerner Frustrasjon Mediedag Grand Slam-Turneringer Inntektsfordeling Aksjon Jannik Sinner Aryna Sabalenka Novak Djokovic Pressemøte Frustrasjon Opprør Premiepott Grassrotnivå Spillere Inntekter Regulert Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere Spillere
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kredinor: Flere unge har betalingsproblemerFlere unge bruker nå kredittkort for å dekke hverdagsutgiftene. Det skaper stor bekymring hos inkassoselskapet Kredinor.
Read more »
Flere artister klare for VG-Lista Topp 40Marcus & Martinus vender tilbake til Oslo og VG-Lista Topp 40.
Read more »
Politiet: Fant flere ulovlige lasere på beslaglagt russebussEn russ ble blind etter å ha blitt truffet av en laser i øyet.
Read more »
Politiet fant flere ulovlige lasere på beslaglagt russebussPolitiet fant fredag flere ulovlige lasere på bussen som er beslaglagt etter at en russ ble delvis blind etter å ha fått laser i øyet natt til 17. mai.
Read more »