Sportnyheter: Hovland sterk i Canadian Open, ny FIS-president og NBA-finale

Golf, fotball, ski og basketball: Få en oppdatering på de viktigste sportshendelsene. Viktor Hovland har gått seg inn i Canadian Open, ny president i FIS, fotball-VM Fantasy-problemer, Martine Fenger til Hoffenheim og Knicks tar ledningen i NBA-finalen.

PGA-golferne Viktor Hovland , Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura har startet Canadian Open i Toronto med gode resultater. Hovland fullførte sin runde på to slag under par fire birdiers og tre bogeyer.

Reitan og Ventura begge ligger på ett slag under par, men Reitan har ikke fullført sin runde ennå. Ventura sikret en birdie på den siste hullet etter å ha ligget på par tidligere med tre birdiers og tre bogeyer. Reitan vant sin første PGA-turnering tidligere i år, noe som sikrer ham status på toppnivå i lang tid fremover.

Canadian Open pågår fra torsdag til søndag og er den siste turneringen før US Open starter neste uke, hvor både Hovland og Reitan er kvalifisert. Fotball-VM står for døren, men fans som spiller VM Fantasy hos TV 2 har møtt tekniske problemer torsdag kveld. Brukere rapporterer om feilmeldinger og vansker med å logge inn. TV 2 bekrefter at de jobber intensivt med å fikse feilene som skyldes høy pågang rett før turneringens start.

Japan må møte VM uten sin kaptein Wataru Endo. Endo, som spiller for Liverpool, fikk en skade i treningskampen mot Island 31. mai og har siden vanligvis slitt med tilbakevendende skader. Dermed misser han et viktig mesterskap for landslaget, noe som er et stort tap for Japan. Martine Fenger har avsluttet sin karriere i Barcelona med Champions League-seieren på Ullevaal denne våren.

Den 19-åringen har nå skrevet under for den tyske klubben Hoffenheim med en kontrakt som går til sesongen 2028. I Det internasjonale ski- og snowboardforbundet, FIS, ble Alexander Ospelt fra Liechtenstein valgt til ny president. Han vant med bare én stemmes overvekt, 65 mot 64, over den sittende presidenten Johan Eliasch. Ospelt fikk Norges tre stemmer som var løftet av Norges Skiforbund.

Forkortelsen Martin Ren, som var den sveitsiske representanten, ba om at avstemningen skulle skje med papirstemmer og ikke digitalt på grunn av tidligere problemer med det digitale systemet. Ospelt har lovet en ny retning for en splittet FIS, mer åpenhet, involvering og et bedre økonomisk håndtering. Norges Skiforbund har vært tydelig på at de ikke støtter gjenvalg av Eliasch på grunn manglende åpenhet og økonomisk disponering.

Under kongressen i Beograd skal også nye styremedlemmer velges, der Tove Moe Dyrhaug stiller til gjenvalg. I NBA-finalen vant New York Knicks den fjerde kampen mot San Antonio Spurs med 107-106 på Madison Square Garden. Knicks har dermed tre seire på strømmen etter å ha tapt den første kampen. Knicks vant også de to første kampene på bortebane i San Antonio, noe som gjør seieren spesielt verdifull for Knicks hjemmepublikum som endelig fikk se en seier i sin egen arena. Seriescoren står 3-1 til Knicks





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