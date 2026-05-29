Sportsnyheter: Djokovic sjokkert ut, Vålerenga vant, KFUM og Aalesund med poeng

En oppsummering av dagens sportsnyheter: Novak Djokovic røk ut av Roland-Garros mot tenåringen João Fonseca, Vålerenga slo Kristiansund 3-1 i Eliteserien, KFUM Oslo holdt Tromsø til 0-0, og Aalesund spilte 2-2 mot HamKam.

Novak Djokovic var på vei mot en ny Grand Slam-tittel da han møtte den brasilianske tenåringen João Fonseca i tredje runde av Roland-Garros . Serberen, som jaktet sin 25.

Grand Slam-tittel, vant de to første settene 6-4, 6-4 og så ut til å cruise mot åttedelsfinale. Men så snudde kampen totalt. Fonseca, som bare er 19 år, viste eksepsjonell styrke og teknikk, og tok de tre neste settene 6-3, 7-5, 7-5. Etter fire timer og 53 minutter var det unggutten som kunne juble for en sensasjonell seier.

Djokovic var tydelig preget etter kampen, men roste motstanderen for en fantastisk prestasjon. Dette var et av de største favorittfallene i turneringens historie; fem av de ti høyest seedede spillerne hadde allerede røket ut i de to første rundene, noe som ikke har skjedd siden 2004. Fjorårsvinner Carlos Alcaraz mistet grussesongen med skade, mens verdensener Jannik Sinner ble utslått av Juan Manuel Cerundolo etter å ha ledet 2-0 i sett og 5-2 i tredje.

I Eliteserien leverte Vålerenga en overbevisende 3-1-seier mot Kristiansund under ledelse av Johannes Moesgaard. Lucas Haren scoret allerede etter 44 sekunder, og kampen var knapt i gang da hjemmelaget satte et strålende angrep. Henrik Bjørdal slo innlegget, og Haren omsatte det i scoring. Kristiansund, med en svært ung startellever, svarte med flere farligheter, men Vålerenga holdt unna.

Carl Lange økte til 2-0 med et praktfullt langskudd, og Magnus Westergaard satte inn 3-0 kort tid etter. Vålerenga-trener Moesgaard var strålende fornøyd med lagets energi og offensive spill. KFUM Oslo tok et sterkt poeng mot serietoer Tromsø i et målløst oppgjør. Jørgen Isnes, som nylig returnerte som KFUM-trener, fikk med seg et poeng hjemme mot et Tromsø-lag som har slitt i det siste.

Gjestene hadde de største sjansene, blant annet et skudd i krysstanga fra Jens Hjertø-Dahl, men klarte ikke å score. Dermed ligger Tromsø på andreplass, mens Bodø/Glimt har to kamper mindre spilt. Aalesund, under Kjetil Rekkdal, tok også ett poeng hjemme mot HamKam i en 2-2-kamp. Aalesund tok ledelsen via et selvmål, men HamKam snudde til 2-1 før Aalesund utlignet.

Med fire strake kamper uten tap tar Aalesund ferie med godt mot. Nå venter en lang VM-pause i norsk seriefotball før kampene fortsetter i juli





