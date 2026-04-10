Sportsnyheter: NM-gull til Kirkeeide, splittelse i skiskytterforbundet og Lunde-dokumentar

Maren Hjelmeset Kirkeeide vant sprinten i NM i skiskyting og sikret seg kongepokalen. Samtidig meldes det om splittelse i skiskytterledelsen og Katrine Lunde får sin egen dokumentarfilm.

Maren Hjelmeset Kirkeeide fortsatte å dominere i skiskyting under NM på Os, og sikret seg sitt fjerde NM-gull i sprintøvelsen. Som olympisk mester på distansen var forventningene høye til den 23 år gamle utøveren, og hun innfridde til fulle. Seieren sikret henne også kongepokalen for året, en prestasjon som understreker hennes posisjon som en av landets fremste skiskyttere. Etter løpet beskrev Hjelmeset Kirkeeide løpet som brutalt, men veldig morsomt, og roste løypas utfordringer.

Ingrid Landmark Tandrevold, en av de største utfordrerne, endte på andreplass etter å ha pådratt seg to strafferunder på standplass. Tandrevold erkjente at løpet var tøft fra start til slutt, og at hun forsøkte å ta ekstra risiko nedover for å hente inn tid. Julie Tronerud Kvelvane fra Voss, en ung utøver på bare 20 år, imponerte stort og sikret seg bronsemedaljen, etter å ha levert et sterkt løp med to fulle hus. \Nyheter fra skiskyttermiljøet inkluderer også splittelse i Norges Skiskytterforbund, hvor generalsekretær Emilie Nordskar bekreftet at styret er uenige om hvorvidt Einar Hedegart skal tilbys en landslagsplass. Denne interne uenigheten kan potensielt påvirke fremtidige laguttak og strategier for forbundet. Utover idrettsnyheter fra ski og skyting, har Nikita Haikin fått norsk statsborgerskap. Han kan snart bli landslagskeeper, kort tid før fotball-VM. \I tillegg til skiskyting og fotball, er det også spennende nyheter innen håndball. Håndballegenden Katrine Lunde vil bli tema for en egen dokumentarfilm, produsert i et samarbeid mellom Det europeiske håndballforbundet (EHF) og Infront Productions. Lunde, som er omtalt som en av de største personlighetene innen kvinnehåndballen noensinne, vil bli portrettert i en banebrytende TV-dokumentar som forventes å ha premiere sent i 2026 i forbindelse med EM-sluttspillet. Dokumentaren gir fansen en unik mulighet til å bli bedre kjent med en av sportens mest ikoniske skikkelser. Samtidig opplever Rosenborg Ballklub (RBK) en tøff start på sesongen, med fire strake tap, inkludert et cupnederlag. I tillegg til sportslige utfordringer, har RBK også fått en skadesmell, da Sahsah pådro seg en bruddskade og må gjennom en operasjon, noe som vil holde ham ute av spill i en kortere periode. Dette tilfører ytterligere bekymringer for klubben i en allerede vanskelig periode





