Sportsnyheter: Partey kan nektes innreise, Tsegay utestengt, Rajoub venter på visum

En oppsummering av dagens sportsnyheter: Thomas Partey risikerer å gå glipp av Ghanas VM-kamp på grunn av visumproblemer, Gudaf Tsegay utestenges i fire måneder for doping, Jibril Rajoub får ikke visum til USA, Petter Myhre returnerer som kommentator, og Moe Berg er skadet.

Flere sportsnyheter preger dagen: Den amerikanske sportssatsingen The Athletic melder at Ghanas fotballspiller Thomas Partey risikerer å bli nektet innreise til Canada på grunn av en tidligere tiltale.

Partey er tiltalt for en forbrytelse, men ikke dømt, og canadiske myndigheter kan nekte adgang til personer som har begått eller er dømt for en forbrytelse. Partey kan derfor ikke spille Ghanas første kamp i mesterskapet mot Panama på BMO Field i Toronto onsdag 17. juni. FIFA har uttalt at de ikke har noe med innreise- og visumprosesser å gjøre, og at det er vertslandet som avgjør hvem som får visum.

Ghana skal videre møte England på Gillette Stadium i Boston 23. juni og Kroatia på Lincoln Financial Field i Philadelphia 27. juni. I friidrettsnyhetene meldes det at den etiopiske stjernen Gudaf Tsegay er utestengt i fire måneder etter å ha testet positivt for et forbudt stoff. 29-åringen, dobbelt verdensmester og OL-medaljør, avga en positiv dopingprøve utenfor konkurranse i desember i fjor. Prøven inneholdt en metabolitt av Letrozol, et stoff på Wadas forbudsliste.

Tsegay har erkjent brudd på antidopingreglementet og akseptert utestengelsen fra 1. juni til 30. september 2026. Hun forklarte at hun hadde fått letrozol foreskrevet for en diagnostisert medisinsk tilstand, og dokumentasjon viste at hun oppfylte kravene for medisinsk dispensasjon. Likevel ble søknaden om dispensasjon med tilbakevirkende kraft avvist av Wada, og saken endte med en fire måneders utestengelse. Tsegay tok VM-gull på 5000 meter i 2022 og på 10000 meter i 2023, samt OL-bronse på 5000 meter fra Tokyo.

Videre rapporteres det om at Jibril Rajoub, presidenten i Det palestinske fotballforbundet, venter i Mexico by på tillatelse til å reise inn i USA i forbindelse med fotball-VM. Han har ikke fått visum, til tross for at han var tilstede under åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Rajoub er én av flere akkrediterte deltakere som har blitt nektet visum eller ikke har mottatt det fra amerikanske myndigheter.

- Jeg synes ikke det er rettferdig å bruke eller misbruke - og nekte alle fotballfolk over hele verden retten til å delta, sier Rajoub. FIFA-president Gianni Infantino sa denne uken at FIFA har forsøkt å løse visumproblemene, men at de ikke kan overstyre den amerikanske regjeringen. Det amerikanske utenriksdepartementet implementerte i fjor nye restriksjoner for palestinske passinnehavere, som rammer alle som har vært ansatt i de palestinske selvstyremyndighetene.

I tillegg kommer nyheten om at Petter Myhre er tilbake i TV 2 som fotballkommentator under VM. 54-åringen, tidligere assistenttrener for Vålerenga og Lillestrøm, skal kommentere flere kamper. Hans første kamp blir mellom Nederland og Japan søndag. - Petter er en erfaren, populær og kunnskapsrik formidler av fotball, sier TV 2.

Også mellomdistanseløperen Moe Berg har opplevd en smell: Han må trekke seg fra planlagte løp på 1500 meter i Stockholm og engelsk mil under Bislett Games på grunn av en skade. Han fikk nylig MR-svar og legger en grovplan for problemet. Berg jakter en tid under 3.30 denne sesongen, med personlig rekord på sterke 3.30,28 fra i fjor





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