Sportsnyheter: Tåke, overganger og sterke prestasjoner

En oppsummering av dagens sportsnyheter, inkludert US Open-utsettelse på grunn av tåke, overgangsrykter for Selma Panengstuen, Jenny Simpsons kollaps, AaFKs cupavansement, Pogacars soloseier i Sveits, og mer.

Det var en travel dag i sportsverdenen med flere store nyheter. US Open i golf ble rammet av tåke på Shinnecock Hills, kun en halvtime etter at første runde startet.

Spillet ble stoppet klokken 7.05 lokal tid, og spillerne ble sendt tilbake til klubbhuset mens de ventet på at tåken skulle lette. Oppdateringer klokken 13.30, 13.45 og 14.00 norsk tid bekreftet at spillet fortsatt var stoppet. Tåken skapte store utfordringer for både spillere og arrangører, og det var uklart når spillet kunne gjenopptas. I fotballverdenen var det flere overgangsrykter.

Den norske landslagsspilleren Selma Panengstuen kan være på vei til Women's Super League, ifølge The Guardian. TV 2 kjenner til at interessen for 23-åringen er stor, og en overgang kan være nært forestående. Panengstuen har kontrakt med Brann ut 2027, men det er uklart om overgangen skjer nå i sommer eller senere. Samtidig ble det kjent at den norske treneren Alexander Straus er ferdig i amerikanske Angel City.

Klubben bekreftet nyheten i sine kanaler. I friidrett sjokkerte nyheten om at den tidligere verdensmesteren Jenny Simpson kollapset under et lokalt banestevne i Raleigh. Simpson, som tok OL-bronse i 2016 og VM-gull i 2011, måtte ha livreddende førstehjelp og ble sendt til sykehus. Arrangøren uttrykte stor takknemlighet til de som ga henne førstehjelp.

Simpson avsluttet sin toppkarriere i 2024, men holder seg fortsatt aktiv. I cupfotballen for kvinner tok AaFK seg videre til semifinale etter en dramatisk kvartfinale mot Vålerenga. Etter 75 minutter bommet Katarina Dybvik Sunde på åpent mål for Vålerenga, og på overtid scoret Ingrid Nødland for AaFK. I den andre kvartfinalen tok Stabæk seg videre etter seier over Arna-Bjørnar.

På herresiden ble Tromsø klare for 2. kvalifiseringsrunde til Europa League. Norsk landslagsspiller Julian Ryerson pådro seg en muskelskade under nattens kamp mot Irak. Ifølge landslagslegen Stig Sand er det en sliten lårmuskel, men ikke alvorlig. Ryerson trenger ro og belastningsstyring de neste dagene.

Ståle Solbakken skulle snakke til pressen fra Camp Norge i Greensboro klokken 19.30. I sykkel imponerte Tadej Pogacar stort på åpningsetappen i Sveits rundt. Han gikk solo hele syv mil før mål og knuste konkurrentene. Richard Carapaz tok andreplassen med over to minutter bak, mens Andrea Bagioli ble nummer tre.

Beste nordmann var Tobias Foss på 11. -plass. Pogacars maktdemonstrasjon kom samme dag som det ble klart at erkerivalen Jonas Vingegaard mister Wout van Aert i sommerens Tour de France. Til slutt kom meldingen om at den tidligere skilederen Bjørn Ottesen er gått bort.

Ottesen var president i Norges Skiforbund fra 1985 til 1987 og mottok flere utmerkelser, blant annet Kongens fortjenstmedalje i gull





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