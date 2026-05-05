Sportsoppdatering: Ny trener i Rosenborg, Sørloth klar for returkamp, Kjær avanserer og Seixas skal sykle Tour de France

En oversikt over de siste sportsnyhetene, inkludert trenerskifte i Rosenborg, Alexander Sørloths status før Champions League-kampen, Nicolai Budkov Kjærs fremgang i tennis og Paul Seixas deltakelse i Tour de France.

Rosenborg har invitert til pressekonferanse på Lerkendal klokken 10.45, hvor klubben vil presentere sin nye trener og svare på spørsmål angående avgangen til Johan Johansson.

I Champions League er det «norske» oppgjøret mellom Martin Ødegaards Arsenal og Alexander Sørloths Atletico Madrid fortsatt likt etter den første semifinalekampen. Diego Simeone, treneren til Atletico Madrid, understreker at Sørloth vil være svært viktig i returkampen tirsdag, som sendes på TV 2. Han uttrykker bekymring over at spissen ikke fikk spille i hjemmekampen, men forsikrer om at de trenger ham uansett spilletid.

Tennishåpet Nicolai Budkov Kjær (19) har kvalifisert seg til en avgjørende kamp i kvalifiseringen til Masters 1000-turneringen i Roma. Mandag vant han en tett kamp mot finske Otto Virtanen i første kvalifiseringsrunde med settsifrene 6-7 (5-7), 7-6 (7-3), 6-3. Kampen var jevnspilt, hvor Virtanen vant første sett i tiebreak. Kjær brøt tilbake etter å ha blitt brutt i andre sett, og vant også dette settet i tiebreak.

I det tredje settet brøt Kjær til 4-2 og kontrollerte deretter settseieren. Neste kamp er mot franskmannen Benjamin Bonzi eller tsjekkeren Dalibor Svrcina, og en seier vil sende ham inn i hovedturneringen i Roma. Kjær har nylig imponert ved å nå 3. runde i Madrid Open, hvor han tapte mot Daniil Medvedev. Novak Djokovic kan bli Caspers Ruuds motstander i kvartfinalen i Masters-turneringen i Roma, som starter denne uken.

Ruud har falt til 26. plass på verdensrankingen på grunn av mange ATP-poeng han måtte forsvare fra fjoråret, og turneringen i Roma er en viktig generalprøve før Roland Garros. Han får walkover i første runde, og vil møte vinneren av Trungelliti og Svajda. Deretter kan det bli tøffere motstandere som Jiri Lehecka, Lorenzo Musetti og til slutt Novak Djokovic. Nikolai Budkov Kjær startet sin kvalifisering mandag ettermiddag mot Otto Virtanen.

Alexander Sørloth er med i Atletico Madrids tropp til tirsdagens avgjørende semifinale mot Arsenal i London, til tross for en skadekjenning. Han signaliserte problemer med låret i pressesonen, men klubben bekrefter at han er tilgjengelig. Også Guglielmo Simeone og Julian Alvarez er med i troppen, selv om de også har slitt med skader. Sørloth har scoret tolv mål i ligaen og seks i Champions League denne sesongen, og vil være en viktig spiller for Norge under sommerens VM-sluttspill.

Landslagssjef Jonas Wille er glad for å trene en klubb som konkurrerer om titler. Supertalentet Paul Seixas bekrefter at han skal sykle sommerens Tour de France. 19-åringen har imponert stort denne sesongen og har utfordret Tadej Pogacar ved flere anledninger. Han har vunnet La Flèche Wallonne, blitt nummer to i Liège-Bastogne-Liège og vunnet flere trøyer i Baskerland rundt. Tour de France starter i Barcelona 4. juli.

Ferrari-fører Charles Leclerc ble ilagt 20 sekunders tidsstraff etter målgang i søndagens Grand Prix-løp i Miami





