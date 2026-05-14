Sportsrundring: Sinner dominerer i Roma, Haaland nominert og Inter tar dobbeltseier

En omfattende gjennomgang av ukens største sportshendelser, fra tennisstjernenes kamper i Roma til Haaland og Messis bragder og ishockeydrama.

I den spennende ATP Masters 1000-turneringen i Roma har Jannik Sinner virkelig vist hvorfor han regnes som en av de absolutt beste i verden for øyeblikket.

Sinner leverte en imponerende prestasjon i kvartfinalen mot Andrey Rublev, hvor han vant med sifrene 6-2 og 6-4. Dette markerer hans trettitosende seier på rad, noe som vitner om en ekstremt stabil og dominerende formperiode. Nå er verdenseneren klar for en semifinale hvor han skal møte vinneren av oppgjøret mellom Martin Landaluce og Daniil Medvedev. Samtidig har den norske stjernen Kasper Ruud også kjempet seg videre i turneringen.

Ruud vant over Karen Khatsjanov med sifrene 6-1, 1-6 og 6-2, men veien til seieren var alt annet enn enkel. Kampen ble preget av store forsinkelser på grunn av kraftig regnvær, og Ruud mistet momentum etter en pause på over to timer. Likevel klarte han å hente seg inn i det avgjørende settet og uttrykte stor stolthet over kvaliteten i spillet sitt. Ruud skal nå møte Luciano Darderi i semifinalen.

Darderi vant sin kvartfinale mot Rafael Jodar i en kamp som var preget av kaos, da den ikke bare ble forsinket av regn, men også av tett røyk fra en fotballkamp på det nærliggende Stadio Olimpico. Røyken førte til begrenset sikt og satte til og med det elektroniske linjesystemet ut av spill i en periode. Over til fotballverdenen, hvor Erling Braut Haaland fortsetter å sette standarden for hva en spiss kan oppnå i Premier League.

Med hele 26 mål og åtte målgivende pasninger på 34 kamper, har den norske superspissen levert en sesong av episke proporsjoner. Dette har ført til at han er nominert til prisen som årets spiller av EA Sports, en utmerkelse han tidligere vant i sesongen 2022/23. Skulle Haaland vinne igjen, vil han bli en av kun seks spillere i historien som har vunnet denne prisen to ganger, i selskap med legender som Cristiano Ronaldo og Thierry Henry.

I USA fortsetter Lionel Messi å trollbinde publikum for Inter Miami. I en actionfylt kamp mot Cincinnati endte resultatet 5-3 til Miami. Messi scoret to ganger og bidro til et tredje mål, men ble nektet en hattrick på spektakulært vis da et mål ble kreditert keeperen etter at ballen traff stolpen og deretter målvaktens kropp. Kampen var preget av svingninger, hvor Cincinnati ledet flere ganger før Messis magi og lagkameratenes innsats sikret seieren.

I Italia har Inter Milano skrevet historie ved å vinne både Serie A og Coppa Italia i samme sesong for første gang på seksten år. De sikret dobbeltseieren med en kontrollert 2-0 seier over Lazio, noe som markerer deres tiende cuptittel totalt. I ishockeyen opplevde Mats Zuccarello og Minnesota Wild en dramatisk kveld mot Colorado Avalanche. Kampen startet fantastisk for Wild, som raskt fikk en 3-0 ledelse takket være mål av Marcus Johansson og to scoringer fra Nick Foligno.

Det så ut som en sikker seier, men Avalanche viste en enorm viljestyrke i den siste perioden. To sene mål fra Jack Dury og Nathan MacKinnon tvang kampen til overtid, hvor Brett Kulak til slutt scoret det avgjørende målet. Dette betydde at Minnesota røk ut av sluttspillet i et best-av-sju-oppgjør. På den internasjonale fotballarenaen har New Zealand offentliggjort sin VM-tropp under ledelse av trener Darren Bazeley.

Blant de 26 utvalgte spillerne finner vi Viking-spilleren Joe Bell, som med sine 31 landskamper bringer viktig erfaring til laget. Kapteinen Chris Wood og Tommy Smith skriver historie som de første spillerne fra New Zealand som representerer landet i to forskjellige verdensmesterskap. Landet har tidligere deltatt i 1982 og 2010, og forventningene er høye for denne tredje deltakelsen.

Sporten fortsetter å overraske med både individuelle bragder og lagseire på tvers av kontinenter, fra de solfylte banene i Roma til de kalde isflatene i Nord-Amerika





Tennis Fotball Ishockey Premier League Roma Masters

Norsk supporter i USA: - Jeg tror ikke Haaland, Ødegaard og Nusa er så kjente navn herEn norsk supporter i USA mener at de fleste nordmenn ikke kjenner til stjernene fra norsk fotball, selv om de fleste har hørt om Erling Haaland. Han forteller at interessen for fotball i USA er stor, men at det er en voksende latinamerikansk befolkning som også er interessert. Han beskriver hverdagen i USA som helt normal, og mener at nordmenn ikke trenger å være bekymret for sikkerhetssituasjonen i landet.

