Spurs har blitt enige med en av Premier Leagues formsterkeste forsvarsspillere foran sommerens overgangsvindu. Det har vært en katastrofal sesong for Nord-London-klubben, men dersom de klarer å sikre plassen i slutten av måneden, kan Roberto De Zerbi ha en av Premier Leagues beste midtstoppere tilgjengelig når neste sesong starter.

Spurs har blitt enige med en av Premier League s formsterkeste forsvarsspillere foran sommerens overgangsvindu, men overgangen er avhengig av at de holder seg i Premier League .

Det har vært en katastrofal sesong for Nord-London-klubben, som har vunnet ni av 36 mulige kamper i Premier League. Nedrykk er fortsatt en mulighet før de gjenstår. Men dersom de klarer å sikre plassen i slutten av måneden, kan Roberto De Zerbi ha en av Premier Leagues beste midtstoppere tilgjengelig når neste sesong starter. Senesi har imponert denne sesongen med sine tall.

Han har ikke bare tredje flest ballgjenerobringer av alle spillere i Premier League, men han har også spilt flere pasninger inn i siste tredjedel enn noen annen spiller. Faktisk er han så fremoverlent at han har spilt flere brytende pasninger (242) enn William Saliba og Gabriel til sammen. Hele 53,5 prosent av pasningene hans går fremover i banen. Ikke overraskende har Senesi blitt koblet til en rekke klubber, inkludert Manchester United, Liverpool og Newcastle.

Men per nå er Spurs den eneste klubben som har blitt enige med den argentinske forsvarsspilleren om betingelsene. Senesi forlater Bournemouth til sommeren når kontrakten hans går ut. En uttalelse lød: 'Vi kan bekrefte at Marcos Senesi forlater klubben til sommeren når kontrakten hans går ut, og dermed avsluttes fire minneverdige år på sørkysten.

' Senesi har spilt 124 kamper for Cherries og bidratt til at klubben har befeste sin plass i Premier League. I løpet av klubbens rekordsesong i 2024/25 var Senesi en viktig del av troppen som oppnådde klubbens høyeste poengsum i Premier League noensinne (56 poeng). Senesi har scoret avgjørende mål i historiske seire over Manchester United, Crystal Palace og Brighton & Hove Albion, og han har også vært avgjørende for lagets 11 holdt nullen så langt denne sesongen.

Om sin avgang sa Senesi: 'Fra den første dagen jeg kom, følte jeg meg hjemme i denne klubben. Jeg er stolt over alt vi oppnådde i løpet av de fire årene, og jeg er takknemlig for støtten fansen alltid har gitt meg. AFC Bournemouth vil alltid ha en spesiell plass i mitt hjerte, og jeg vil se tilbake på tiden min her med gode minner.





