SSB advarer: Den gamle verdensordenen bryter sammen og Europa står overfor eksistensiell krise

En ny SSB-rapport advarer om at den regelbaserte verdensordenen rakner, mens Mario Draghi peker på at Europa står overfor en eksistensiell utfordring med sviktende konkurranseevne og produktivitet.

Den regelbaserte verdensordenen som har preget internasjonal politikk siden 1945, og som har vært selve grunnmuren for velstanden i land som Norge, står nå overfor et fundamentalt sammenbrudd. Dette er hovedkonklusjonen i en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som analyserer det nåværende globale økonomiske landskapet. Selv om 2025 har vist seg å være et år med økonomisk stabilitet, tegner rapporten et dystert bilde av horisonten.

Forfatterne understreker at vi beveger oss inn i en tid preget av økt stormaktspolitikk, noe som skaper en farlig situasjon for mindre nasjoner. Der små land tidligere kunne navigere trygt i et forutsigbart system, opplever de nå at risikoen for å falle utenfor øker i takt med at de gamle spillereglene forvitrer. For Norge betyr ikke dette at vi skal isolere oss eller bygge handelsbarrierer, men snarere det motsatte: Vi må søke tettere integrasjon med fellesskap som sikrer markedsadgang, regelverk og strategiske partnere. Det europeiske fellesskapet, med sitt indre marked og økende fokus på strategisk autonomi, fremstår som det naturlige ankerpunktet for norsk utenriksøkonomi i en fragmentert verden. Samtidig som SSB peker mot Europa som vår viktigste støttespiller, reises det alvorlige bekymringer for kontinentets egen konkurranseevne. Mario Draghis omfattende rapport fra 2024 fungerer som en vekkerklokke: Europa sakker akterut sammenlignet med USA, særlig når det kommer til innovasjon, skalering av ny teknologi og forskningsinnsats. Siden årtusenskiftet har et betydelig BNP-gap åpnet seg mellom EU og USA, primært drevet av en svakere produktivitetsutvikling i Europa. Dette har direkte konsekvenser for europeiske husholdninger, som har sett sin reelle disponible inntekt øke i et langt saktere tempo enn sine amerikanske motparter. Mens tidligere tiders vekst ble hjulpet frem av en voksende arbeidsstyrke og et gunstig globalt handelsmiljø, har forutsetningene endret seg radikalt. Den geopolitiske stabiliteten, som tidligere frigjorde ressurser fra forsvarsbudsjetter til sosial velferd, er i ferd med å forsvinne. Russland som energileverandør er borte, og sårbarhetene ved europeisk avhengighet av tredjeland er blitt brutalt eksponert gjennom de siste årenes kriser. Den største trusselen for Europas fremtid er kanskje den demografiske utviklingen kombinert med teknologisk stagnasjon. EU står foran en periode der vekst ikke lenger kan støttes av befolkningsøkning; frem mot 2040 forventes arbeidsstyrken å krympe med millioner av mennesker årlig. For å opprettholde dagens levestandard og finansiere fremtidens behov – herunder digitalisering, avkarbonisering og styrket forsvarsevne – må Europa øke investeringsandelen sin til nivåer vi ikke har sett siden 1960-tallet. Dette krever en produktivitetsvekst som i dag virker fjern. Draghi er tydelig på at Europa står overfor et eksistensielt valg: Hvis kontinentet ikke klarer å snu den negative trenden, vil det tvinges til å velge mellom rollen som teknologisk leder, klimaambisiøs aktør eller uavhengig geopolitisk spiller. Å finansiere den nåværende sosiale modellen uten denne veksten vil bli umulig. Europa befinner seg derfor i en skjebnetid hvor evnen til omstilling vil avgjøre om regionen forblir en relevant maktfaktor eller om ambisjonene må skaleres ned for å overleve i en krevende ny tid





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verdensøkonomi SSB EU Konkurranseevne Geopolitikk

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »