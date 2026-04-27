SSB advarer mot Norgespris: 'Dette er en dum måte å gjøre det på'

Statistisk sentralbyrå (SSB) advarer mot tiltak som Norgespris, mens Marin Bech Holte forklarer hvorfor ordningen er skadelig for norsk økonomi og strømsektor. Han argumenterer for et mer bærekraftig tilnærmingsmåte som styrker husholdningers evne til å håndtere prisstigninger.

Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gitt en klar advarsel til norske politikere om å avslutte tiltak som Norgespris og midlertidig avgiftskutt, som er ment å beskytte folk mot høye priser.

SSB understreker at i en tid med store omstillinger og strammere finanspolitisk handlingsrom, er markedssignaler avgjørende. Å svekke disse signalene kommer med en kostnad som er større enn bare den direkte prislappen, advarer SSB. Marin Bech Holte, suksessforfatteren bak boken 'Landet som ble for rikt', forklarer at problemet ikke ligger i at husholdninger får hjelp med strømregningene, men i måten ordninger som Norgespris fungerer på.

Han argumenterer for at staten i stedet burde sendt ut en sjekk som dekker merkostnaden utover en viss prisgrense, basert på normalt forbruk. Dette ville tillate folk å tilpasse seg strømprisen og spare. Bech Holte kritiserer Norgespris for å være en dum måte å håndtere problemet på, blant annet fordi det fører til økt strømforbruk på feil tidspunkt, høyere nettleie for alle og redusert investering i ny strømproduksjon.

Han påpeker også at ordningen svekker utviklingen av smarte strømløsninger og hindrer norsk næringsliv i å skape arbeidsplasser i en sektor hvor Norge burde ledet. Bech Holte mener at velferdssystemet burde innrettes for å hjelpe folk til å håndtere små sjokk i hverdagen, slik som høye oljepriser eller parkeringsbøter. Han argumenterer for at skattesystemet bør brukes til å gi folk nok økonomisk styrke til å håndtere slike krusninger.

I en verden med store utfordringer er det viktig at Norge bruker sine ressurser på en smart måte, og at husholdninger lærer å tilpasse seg markedssignaler i stedet for å bli beskyttet mot dem





