SSB: Nordmenn har ikke nødvendigvis fått dårligere råd – mange er uenige

Ny rapport fra SSB viser at lønnsveksten har kompensert for prisveksten de siste årene, men mange opplever likevel at det er dyrere å leve. Rapporten ser nærmere på inflasjonsulikhet og effekten av renteøkninger.

Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har publisert en rapport som utfordrer den utbredte oppfatningen om at nordmenn har fått dårligere råd de siste fem årene. Rapporten viser at lønnsvekst en i stor grad har kompensert for prisveksten.

Likevel er det mange som ikke deler denne konklusjonen. Folk E24 har snakket med, som Benedikte Aune og Svein Ihle, opplever at prisene har steget raskere enn lønningene, og beskriver situasjonen som en klar dyrtid. SSB definerer dyrtid ved høy prisvekst på matvarer fra 2021 til 2025, men påpeker at den generelle inflasjonen målt med konsumprisindeksen (KPI) har vært relativt moderat sammenlignet med tidligere perioder.

Det har vært en ujevn fordeling av prisveksten, med høye priser på matvarer og lave priser på klær og sko, noe som kan føre til inflasjonsulikhet. Rapporten viser at levekostnadene ikke nødvendigvis har økt mer for de med lav inntekt. Tor Håkon Gillebo bekrefter at prisene har steget, men at han og hans kone også har fått høyere lønninger, og at de derfor ikke føler at økonomien er vesentlig strammere. De er imidlertid mer bevisste på forbruket.

Rapporten understreker at økte renteutgifter reduserer den disponible inntekten, spesielt for boligeiere med høy gjeld, og dermed kan føre til reduserte realinntekter. Leietakere og boligeiere med lav gjeld har derimot opplevd økte realinntekter. De siste årene har låntakere hatt inflasjonsgevinster, da inflasjonen har vært høyere enn boliglånsrenten. Dette kan føles paradoksalt, da økte renteutgifter merkes umiddelbart, mens inflasjonsgevinstene ofte er mindre synlige.

Norges Bank vurderer å heve styringsrenten ytterligere, noe som vil kunne påvirke boliglånskostnadene. Gillebo er forberedt på dette og sier at de vil måtte være mer forsiktige med forbruket dersom renten stiger. Norges Banks neste rentebeslutning offentliggjøres 7. mai





