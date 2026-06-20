EUs østlige medlemmer presser på for raskere finansiering og implementering av anti-drone systemer etter gjentatte inntrenginger av russiske og ukrainske droner i deres luftrom. Estland har satt et mål om full grensebeskyttelse innen neste år.

Militære droner fra krigen mellom Russland og Ukraina har flere ganger påvist å ha korset inn i luftrommet til EU- og NATO -land, noe som har skapt betydelig bekymring og en følelse av akutt behov for bedre forsvar.

Finland, Polen, Romania og de baltiske landene har rapportert om å ha blitt besøkt av russiske droner, og i mai krasjet en slik drone inn i en boligblokk i Romania, hvor to personer ble skadet. I tillegg har ukrainske droner som har kommet av kurs blitt skutt ned av NATO-fly i Estland og Latvia, noe som understreker kompleksiteten ved å håndtere slike objekter i sivilt luftrom.

Tradisjonelle luftvernsystemer er ofte for kostbare og lite egnet til å takle små, lavflyvende droner, noe som har ført til et ønske om nye teknologier. Disse inkluderer mikrofoner, kameraer, elektronisk jamming og egne fangstdroner. EU har allerede åpnet flere finansieringsordninger for å styrke medlemslandenes evne til å oppdage og stanse disse truslene, og land som Estland og Finland har søkt om støtte.

Likevel er flere land frustrert over tempoet i Brussel; prosjekter som nå vurderes, er først ventet godkjent i november, og det er frykt for at finansiering kan bli utsatt til 2028 dersom handling ikke skjer raskere. Estland har satt et ambisiøst mål om å dekke hele sin 300 kilometer lange grense mot Russland med anti-dronesensorer og våpen innen utgangen av neste år.

Dennes skaper press på EU-kommisjonen, som peker på store programmer som SAFE med 150 milliarder euro og egne anti-droneprogrammer som mulige kilder til finansiering. Tros alt dette er budskapet fra Estland og andre østlige medlemmer klart: EU må investere massivt og handle akutt for å sikre luftrommet sine. EUs østlige flanke krever nå raskere handling og investeringer i drivvern mot militære droner, ettersom hendelser med både russiske og ukrainske droner i EU- og NATO-landes luftrom har økt betydelig.

Finland, Polen, Romania og Baltikum har rapportert om inntrenginger, og en russisk无人机 forårsaket skader i Romania i mai. I tillepp har ukrainske droner blitt skutt ned i Estland og Latvia. Tradisjonelt luftvern er ofte ubrukelig mot moderne droner, så nye løsninger som sensorer, elektronisk jamming og fangstdroner trengs. EU har startet finansieringsordninger, men prosessen er for langsom; landene venter på godkjenning til november, og det kan utsettes til 2028.

Estland ønsker full grensebeskyttelse innen neste år og oppfordrer EU til å bruke programmer som SAFE og anti-dronefond. Talsmenn for EU og Estland understreker at investeringer må være massive og责任编辑ene må skynde seg for å avoids at truslene blir uoverkommelige





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