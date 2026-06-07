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Ståle Solbakken innrømmer at det koker litt i topplokket før VM

Sport News

Ståle Solbakken innrømmer at det koker litt i topplokket før VM
Ståle SolbakkenVM I FotballLandslaget
📆6/7/2026 3:12 PM
📰TV 2 Nyhetene
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Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at det koker litt i topplokket før VM i fotball. Han og landslaget står i en ekstraordinær og uvant posisjon etter å ha kvalifisert seg til VM.

Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at det koker litt i topplokket før VM. Han og landslaget står i en ekstraordinær og uvant posisjon etter å ha kvalifisert seg til VM i fotball.

Solbakken innrømmer at han tenker mye og at det ikke er mange sekunder i døgnet hvor det ikke buldrer og går. Han har med lesestoff for å lære seg å slappe av og koble ut noen timer om dagen. Solbakken husker at han pløyde gjennom Harry Hole-serien da han var i Köln og tok hele serien på én gang. Han holder nå på med boken Pascal Engman og er nesten i mål.

Solbakken innrømmer at det er mye snakk om brakkesyke, men at han selv savner den treningsleirfølelsen. Han handler nå om å omfavne det som venter og avslutter med å si at selv om forventningene nå har gått i og gjennom taket, er det fordi de har gjort noe godt og har et potensial

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TV 2 Nyhetene /  🏆 29. in NO

Ståle Solbakken VM I Fotball Landslaget Treningsleirfølelsen Pascal Engman

 

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