Ståle Solbakken, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og resten av landslaget ankommer USA for VM. De ankommer med sitt innleide Boeing 757-fly og skal ha base på Grandover Resort i Greensboro, Nord-Carolina.

Ståle Solbakken , Martin Ødegaard , Erling Braut Haaland og resten av landslaget er endelig på plass i USA . Natt til onsdag klokken 02.48, norsk tid, landet 'våre beste menn' på Piedmont Triad internasjonale lufthavn i Greensboro i Nord-Carolina .

Her skal de ha base gjennom VM på eksklusive Grandover Resort, et drøyt kvarters kjøretur unna byen med snaue 300.000 innbyggere. TV 2 møtte landslaget idet de landet i USA. En etter en kom de ut ut med hver sin knæsj grønne trillekoffert, før de spaserte ned trappene og satte beina på amerikansk jord. Det føles godt å endelig være her.

Vi har venta i lang tid nå, så det er godt å være her og det føles bra, sier en VM-klar Martin Ødegaard til TV 2. Det gikk unna, faktisk. Det ble mye Mario Kart og litt forskjellig, legger Ødegaard til. Landslagstrener Ståle Solbakken forteller at reisen fra Norge, med en mellomlanding før USA, gikk knirkefritt.

Det er deilig, og vi gleder oss. Og gutta gleder seg. Dette er en gjeng som elsker å være sammen utenfor banen, så jeg tror alle gleder seg veldig nå. De neste dagene blir døgnrytmen til landslagsherrene prioritet nummer én.

Den håper de å få snudd raskt. Landslaget ankom med sitt innleide Boeing 757-fly. Flyet, som eies av Icelandair, beskrives som et luksusfly. Norge spiller sin første gruppespillskamp i Boston mot Irak 17. juni.

Før den tid skal bryne seg på Marokko i sin siste offisielle treningskamp før mesterskapet braker løs. Det skjer den 7. juni i New York





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