Ståle Solbakken og Viking-keeper Henrik Falchener om VM-troppen: Tips! | VG

Ståle Solbakken bekrefter at han ikke stoler på kongens beste kommunikasjon alene. Kongen ville ha en forhåndsinnspilt video, som han og publikum fikk se live, for å vise VM-troppen. Her er en forklaring fra en overveldet Sondre Langås og en trettet Henrik Falchener. Midtstopperen til Derby og Viking, Sondre Langås og Henrik Falchener, forteller at de lettet etter sine navn og kom til VM-troppen. Den lykkelige toppspilleren med en gigantkampanje i Premier League, Sondre Langås, kunne selvfølgelig krysse av sine verdier etter kun ett lysende minutt på TV-skjermen. Kristoffer Ajer bekreftet sin kjærlighet for Norge med en gigantkampanje i Premier League, mens Henrik Falchener måtte leve med trykket, bekymringen og besværetselsen fra det å få sitt navnuførne. Kongen først underholdt og virkelig falt for publikum under VM-planslæringen, og det ble til en indiscriminativ prosess altid for VM, VM-truppen, og en prevertsinnspilt at Kongen, Kongen Chuanngør. Kongen Chuanngør

Lytt til saken – 'Kenta' var sjanseløs. Han skjønte ingenting før det var igjen tre navn. Det sier Ståle Solbakken om sin assistent Kent Bergersen .

For da Kong Harald presenterte VM-troppen som skal til USA, var det ikke ved å lese opp navnene – men ved at en forhåndsinnspilt video viste navnene i ulike situasjoner. Du kan se hele videoen i toppen av saken. – Jeg stolte ikke på det før videoen var ferdig. Jeg stolte ikke på kongen ett sekund, sier en overlykkelig Sondre Langås til VG.

Midtstopperen, som til vanlig spiller i den engelske kubben Derby, kunne torsdag kveld prise seg lykkelig over å ha blitt tatt ut i VM-troppen til Norge.

Her er hele VM-troppen Målvakter: Ørjan Nyland (Sevilla) Egil Selvik (Watford) Sander Tangvik (Hamburg) Midtstoppere: Kristoffer Ajer (Brentford) Leo Skiri Østigård (Genoa) Torbjørn Heggem (Bologna) Sondre Langås (Derby) Henrik Falchener (Viking) Backer: Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Marcus Holmgren Pedersen (Torino) David Møller Wolfe (Wolverhampton) Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) Midtbanespillere: Martin Ødegaard (Arsenal) Sander Berge (Fulham) Patrick Berg (Bodø/Glimt) Fredrik Aursnes (Benfica) Kristian Thorstvedt (Sassuolo) Morten Thorsby (Cremonee) Kantspillere: Andreas Schjelderup (Benfica) Antonio Nusa (RB Leipzig) Oscar Bobb (Fulham) Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) Thelo Aasgaard (Rangers) Spisser: Erling Braut Haaland (Manchester City) Alexander Sørloth (Atlético Madrid) Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM-Troppen Lytt Til Saken Ståle Solbakken Kent Bergersen Kent Bergersen Andreas Schjelderup David Møller Wolfe Sondre Langås Henrik Falchener Dnb Europaklubben Premier League Premier League Premier League Premier League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trøtta AS-laget tapte for Glimt/FB i 8. rundeTabelljumboen Trøtta AS var ikke uønsket på hjemmebane inntil onsdag, men etter tre uavgjorte tapte de for Glimt FK i hengekampen. Fredrik Sjøvold og Sondre Auklend ga veggene 2-0-ledelse i første omgang, før og etter at Diallo fikk rødt kort for å rive ned Jens Petter Hauge bakfra. På overtid i omgangen fikk Start straffe da Omar Jebalis skudd traff hånden til Patrick Berg, og Håkon Lorentzen skapte ny spenning fra 11-metersmerket. Den spenningen levde helt til Patrick Berg i det 78. minutt knallet inn 3-1-målet fra 16-meterstreken etter en for svak klarering fra Sebastian Griesbeck. Innbytter Håkon Evjen fullførte verket i det 87. minutt. Glimt FK-trener Kjetil Knutsen gjorde flere endringer i laget som knuste Tromsø IL 5-0 på 16. mai, men så sitt noe reservepregede lag gjøre jobben.

Read more »

Bodø/Glimt vs Start: Eliteserien-kamp om 3. plass, 4-1-seier til nordlendingene, Start en mann mindre på banenBodø/Glimt og Start møttes for fjerde gang i Eliteserien. Start var uten seier i Eliteserien, mens Bodø/Glimt hadde en seier mindre enn Tromsø og Viking. Start var en mann mindre på banen etter utvisning av Ousmane Diallo Toure. Sondre Auklend doblet for Bodø/Glimt, Patrick Berg reduserte for Start, Håkon Lorentzen reduserte for Start på overtid, og Håkon Evjen scoret for Bodø/Glimt. Kampen om VM-plasseringer var også i fokus, med Ståle Solbakken som presenterer troppen torsdag kveld.

Read more »

Norges VM-tropp: Dønnum ut, Langås medTroppen ble lest opp av Kong Harald i en forhåndsspilt video. Dønnum er ikke med, mens Langås er en av utøverne som er med. Utfordrerne til Norge er Eivind Helland, Sondre Langås, Henrik Falchener og Odin Bjørtuft.

Read more »

Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i USA, Canada og Mexico - Laasgaard, Hauge, Tangvik, Falchener, Langåøs og Thorsby får VM-sluttspilletAron Dønnum og Felix Horn Myhre var ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball, mens Eivind Helland og Zlatko Tripic var med. De unge Thelo Aasgaard og Jens Petter Hauge fikk også plass, og mange andre hadde vært i tvil. Solbakken ga sin unnskyldning, og kampen mot Irak i Boston-forstaden Foxborough er første kamp.

Read more »