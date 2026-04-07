Statsminister Jonas Gahr Støre markerte åpningen av det moderniserte aluminiumsverket på Husnes, samtidig som Hydro sliter med produksjonen i Midtøsten på grunn av krig og uro. Moderniseringen inkluderer nye smeltekar og reduserer energiforbruket.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte det moderniserte aluminiumsverket på Husnes , Kvinnherad, tirsdag. Besøket markerte åpningen av et oppgradert anlegg, en begivenhet som fant sted på et svært beleilig tidspunkt. Moderniseringen av anlegget inkluderer 200 nye smeltekar, implementeringen av banebrytende teknologi som reduserer både strømforbruket og utslippene. Det oppgraderte anlegget er nå i full produksjon med kapasitet til å produsere over 200 000 tonn aluminium årlig.

Støre beskrev dagen som historisk og fremhevet at Husnes, som tidligere hadde store utfordringer, nå er et førsteklasses aluminiumsverk. Produksjonen er økt, utslippene er redusert og strømforbruket er kraftig nedjustert, noe som fremhever betydningen av moderniseringen. I mellomtiden opplever Hydro store utfordringer i Midtøsten, hvor gassforsyningen og eksporten fra Qatalum-anlegget i Qatar er sterkt begrenset på grunn av krig og uro i regionen. Konsernsjef Eivind Kallevik i Hydro erkjenner at situasjonen har påvirket selskapets produksjon i betydelig grad. Støre uttrykte bekymring over hvordan uro og krig påvirker aluminiumsproduksjonen globalt, og understreket alvoret i krigssituasjoner både i Ukraina og Midtøsten. Stengningen av Hormuzstredet, som er den eneste sjøveien ut fra Qatar for store containerskip, hindrer Hydro i å eksportere aluminium til kunder i Europa og Asia. Metallet hoper seg opp på lager i Qatar i stedet for å bli solgt. Moderniseringen av Husnes-anlegget gir selskapet mulighet til å produsere aluminium og dra nytte av de høye prisene i markedet. Det er også viktig at leveransene kommer fra en region som oppfattes som stabil av markedet. Kallevik fremhevet viktigheten av å operere under trygge og forutsigbare rammevilkår i et trygt og godt land, og at de høye aluminiumsprisene vil være gunstige for norske produsenter på kort sikt. Han advarte samtidig om at dyrere råvarer, olje, gjødsel og gass kan ha negative konsekvenser for økonomisk vekst over tid.\Norge er, utenom Russland, Europas største aluminiumsprodusent. Landet produserer årlig om lag 1,2 millioner tonn primæraluminium. De syv aluminiumsverkene i Norge står for omtrent en fjerdedel av den totale produksjonen i Europa. Det norske markedet nyter godt av stabile og forutsigbare rammer, noe som styrker deres posisjon globalt. Aluminiumsprisene har skutt i været på grunn av krisen i Midtøsten, noe som igjen fører til økte inntekter for norske produsenter. Moderniseringen av Husnes er et eksempel på norsk industriell satsing, og demonstrerer evnen til å tilpasse seg og forbedre effektiviteten. Hydro, som et globalt selskap, møter utfordringer i en urolig verden. Den globale situasjonen understreker betydningen av å ha en sterk industriell base og fokus på bærekraftig produksjon. Den norske regjeringens støtte til industrien er viktig for å sikre arbeidsplasser og økonomisk vekst. Den økende etterspørselen etter aluminium, kombinert med begrensninger i produksjonen andre steder, gjør at Norge har en viktig rolle i å sikre en stabil forsyning av dette viktige materialet. De investeringene som er gjort i modernisering av anlegg som Husnes er avgjørende for å opprettholde konkurranseevnen og redusere miljøpåvirkningen.\Den komplekse situasjonen i Midtøsten påvirker ikke bare Hydro, men også globale forsyningskjeder. Krig og politisk uro forstyrrer handelen og setter press på prisene. Norske aluminiumsverk, som Husnes, er godt posisjonert for å dra nytte av denne situasjonen. Den norske modellen, med stabile rammevilkår og fokus på bærekraft, gir et konkurransefortrinn. Den politiske støtten til industrien er viktig for å sikre at Norge fortsetter å være en ledende produsent av aluminium. Den langsiktige strategien bør fokusere på å sikre tilgang til råvarer, utvikle ny teknologi og redusere miljøpåvirkningen. Samarbeid mellom industri, forskning og myndigheter er avgjørende for å lykkes. Moderniseringen av Husnes er et eksempel på denne typen samarbeid. Ved å investere i ny teknologi, redusere energiforbruket og utslippene, kan norske aluminiumsverk bidra til en mer bærekraftig fremtid. Samtidig må norske myndigheter fortsette å jobbe for fred og stabilitet i verden. Det vil ikke bare gagne internasjonal handel, men også trygge arbeidsplasser og sikre økonomisk vekst i Norge





