Støre forsvarer statlig støtte til batterisatsingen, sammen med konkurs i flere av selskapene

Stortingets leder, Støre, hevder at det er riktig å støtte oppstart av ny teknologi selv om ikke alt lykkes og at batterisatsingen har fått statlig støtte. Samtidig er et av selskapene, Morrow Batteries ASA, i konkurs. I tillegg til en rekke oversettelser, er det også problemer med internasjonal interesse og engasjement.

Vi kommer til å trenge batteriteknologi for den moderne økonomien i fremtiden, sier Støre. Batterisatsingen har fått statlig støtte, noe Støre fortsatt forsvarer til tross for konkursen.

Støre mener det er riktig å støtte oppstart av ny teknologi selv om ikke alt lykkes. Støre la selv ned grunnsteinen for det første byggetrinnet på Morrows batterifabrikk i Arendal i september 2022. Morrow Batteries ASA er en norsk utvikler og produsent av battericeller, etablert i 2020 og med hovedkontor i Arendal. Selskapets mål har vært å utvikle og produsere bærekraftige, kostnadseffektive og høytytende litium-ion-batterier for det europeiske markedet.

Også Morrow Technologies AS og Morrow Industrialization Center AS er konkurs, opplyste selskapet i en pressemelding. Selskaper fra Sør-Korea, Kina, India, USA og flere land i Europa er interessert i å overta Morrow, bekreftet Morrow-sjefen dagen etter. Å Energi var største eier i Morrow og har investert over 1 milliard kroner i selskapet. I tillegg til egenkapitaltilskudd fra aksjonærer, har Morrow også fått store offentlige tilskudd





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– De kan være offer og medskyldige samtidigJeffrey Epstein bygget et miljø der kvinner gradvis ble trukket inn i rekrutteringen av nye ofre. Filosof Arne Johan Vetlesen beskriver det som «ekstrem manipulasjon».

Read more »

Pep Guardiolas exit og fitness-treners forlatelse: Manchester Citys store nyheterDe siste sesongene har det vært kontinuerlige spekulasjoner om Pep Guardiolas exit fra Manchester City. Nå er det klart for en ny manager som skal ta over stafettpinnen etter Guardiola. Fitness-trener Lorenzo Buenaventura forlater også klubben etter sesongen. Dette er to av de største nyhetene i Manchester Citys historie de siste sesongene.

Read more »

Bostyrer optimistisk til salg av Morrow BatteriesEtter at Morrow Batteries gikk konkurs i mai, melder bostyrer Christian Bohne om stor interesse fra norske og internasjonale selskaper for å kjøpe virksomheten som et igangværende konsern.

Read more »

Drake slipper tre album samtidigDrake har bygget opp forventningene til 'Iceman' lenge. Ryktene begynte å svirre tidligere torsdag om at rapperen først ville gi ut 'Iceman', etterfulgt av 'Maid of Honour' omtrent en time senere. Albumhypen skjøt for alvor fart i juli 2025, da Drake lanserte YouTube-serien 'Iceman Episode 1'. Under livesendingen ga han fansen smakebiter på ny musikk, blant annet låten 'What Did I Miss?'. Siden fulgte flere livesendinger og singelslipp, inkludert 'Which One' med Central Cee og 'Dog House' med July Wolf og Yeat. Bare timer før albumslippet sendte Drake den fjerde delen av 'Iceman'-serien på YouTube. Under livesendingen natt til fredag avslørte rapperen at alle de tre albumene ville bli sluppet samtidig. Samtidig viste han frem albumtitlene og kom med beskjeden: – Alle tre albumene slippes ved midnatt fra den største i gamet. Kort tid senere delte han også albumcoverne i egne innlegg på Instagram.

Read more »