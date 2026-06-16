Støre roser landslaget - klar for VM med god stemning og sterk støtte fra folket

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Norges VM‑lag før turneringen, roste lagets ro og energi, og minnet spillerne på den massive støtten fra 50 000 tilskuere på Rådhusplassen. Han understreket at motstanden de har overvunnet gjør dem sterkere og oppfordret dem til å hente frem sin ekstra styrke på både banen og i livet generelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre stilte opp på den offisielle pressekonferansen i dag for å gi sin støtte til det norske landslaget før hverken første eller andre kamp i verdensmesterskapet.

Han beskrev møtet med spillerne som både personlig og symbolsk viktig, og understreket den positive atmosfæren som preget laget allerede før avgang til turneringen. Ifølge Støre var stemningen rolig, men ladet med en klar energi som gjør at de er klare til å gå i gang med kampene. Etter at spillerne hadde trent på eget treningsanlegg i Oslo, tok statsministeren seg tid til å gå rundt og snakke med flere av dem på en uformell måte.

Han opplevde at de virket avslappet og trygge, og at de hadde en god indre motivasjon.

"De ser ut til å ha det bra med seg selv, og den roen smitter over på resten av gruppen," sa Støre til TV 2 etter samtalen. I intervjuet med TV 2 spurte programlederne om hva som hadde blitt diskutert i samtalen. Støre svarte at de snakket om lagets tidligere kamper, deres forberedelser til VM og til og med litt om Irak, et tema som kom opp da en av spillerne nevnte sin bakgrunn.

Spillerne viste seg å ha god kunnskap om de emnene, og Støre mente at deres svar viste både modenhet og forståelse. Det viktigste inntrykket han fikk, var at laget var klar for kampen - de virket verken slitne eller utålmodige, men akkurat passe spente og fokuserte.

"Jeg sitter ikke igjen med følelsen av at de er lei av ventetiden. Tvert imot har de brukt tiden til å finpusse taktikk og styrke samholdet," poengterte statsministeren. Støre understreket også den symbolske betydningen av å møte landslaget utenfor fotballbanen.

"Det er personlig spennende å møte dem i en annen situasjon enn bare når man ser dem på banen. Når jeg er her som statsminister, kan jeg også formidle en hilsen på vegne av alle hjemme i Norge," forklarte han. Han minnet spillerne på den enorme støtten fra folket, blant annet de 50 000 menneskene som samlet seg på Rådhusplassen under kvalifiseringskampen.

"Dere har kommet hit gjennom mye motstand, og den motstanden har gjort dere sterkere. Dere har vist at dere kan reise dere igjen og kvalifisere dere til verdensmesterskapet. Nå må dere hente den ekstra styrken som allerede ligger i dere når nye utfordringer dukker opp - både på banen, på jobb og i livet generelt," avsluttet Støre. Med slike ord håpet han å gi laget både motivasjon og en påminnelse om at de bærer hele nasjonens håp på skuldrene





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