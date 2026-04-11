Støre under press: Rødgrønne partier ønsker møte på toppen

Debatten om et møte mellom de rødgrønne partilederne fortsetter. Rødt og MDG ønsker et møte, mens Senterpartiet er mer skeptisk. Statsminister Støre holder kortene tett til brystet.

De fem rødgrønne partiene, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet , SV, Rødt og MDG , har hatt ulike former for møter etter valget. Det høyeste nivået av samarbeid har vært mellom de parlamentariske lederne på Stortinget, men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke hatt et fellesmøte med de fire andre partilederne. Dette har ført til en debatt om hvorvidt det er nødvendig med et møte på partiledernivå for å styrke samarbeidet og sikre effektivt politisk arbeid.

SV-leder Kirsti Bergstø bekrefter at de parlamentariske lederne har møttes og at partiene har forhandlet frem budsjettavtaler, og understreker at SV er positive til alle møtepunkter som kan bidra til bedre politikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener tiden er inne for et møte mellom de fem partilederne for å diskutere utfordringer og sikre samarbeidet, spesielt etter hendelsene rundt drivstoffavgiftene før påske, hvor Senterpartiet, sammen med Høyre, overkjørte regjeringen, en avgjørelse som kostet 6,7 milliarder kroner. Martinussen understreker behovet for å legge gnisninger til side og fokusere på å sikre hverdagsøkonomien for folk flest. MDG-leder Arild Hermstad støtter også et møte på partiledernivå, og påpeker at selv om samtaler en-til-en er nyttige, er det viktig at alle partier får høre hverandres synspunkter. \Debatten om et møte på partiledernivå fortsetter, med ulike perspektiver fra de involverte partiene. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er kritisk til å skape dramaturgi rundt slike møter og fremhever viktigheten av løpende dialog og kontakt på tvers av partier. Han understreker at han har regelmessig kontakt med statsministeren og andre partiledere, og mener at fokus bør være på å finne løsninger snarere enn å arrangere seremonielle møter. Vedum uttrykker at han er åpen for å møte andre partiledere, men ser ikke behovet for en spesiell seremoni rundt det. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere formen på møtene, men bekrefter at han har og vil fortsette å ha samtaler med de rødgrønne partilederne. Han understreker at samarbeidet mellom de fem partiene er godt, og at de er enige om å jobbe sammen foran arbeidet med revidert nasjonalbudsjett. Samtidig ser man at det er noen spenninger, spesielt etter at Senterpartiet gikk sammen med Høyre i drivstoffavgift saken. De rødgrønne partiene står derfor ovenfor en utfordring om å finne en felles plattform for å sikre et effektivt samarbeid. \Uenigheten om hvorvidt et møte på partiledernivå er nødvendig, reflekterer ulike syn på hvordan politisk samarbeid best kan fremmes. Mens Rødt og MDG ser et slikt møte som en viktig måte å styrke tilliten og koordineringen på, ser Senterpartiet ut til å prioritere kontinuerlig dialog og kontakt i stedet. Statsminister Støre ser ut til å balansere mellom å opprettholde kontakt med partilederne og å unngå å skape en offentlig debatt om møteformene. For de rødgrønne partiene er det viktig å finne en balanse mellom å sikre effektivt samarbeid og å ivareta sine egne politiske prioriteringer. Det er avgjørende å finne løsninger som bidrar til å styrke samarbeidet og sikre at de rødgrønne partiene kan jobbe sammen for å gjennomføre sin politiske agenda. Spørsmålet om et møte på partiledernivå blir derfor et symbolsk spørsmål om hvordan man best kan fremme politisk samarbeid i Norge, og hvordan man kan skape tillit og trygghet mellom partiene





