Stortingsdebatten om 35 milliarders subsidier til havvind i Utsira Nord eskalerer med nye forslag om kvalitetssikring. Equinor vurderer konsekvensene mens FrP advarer mot tap av skattepenger og Statkraft allerede har trukket seg.

I en uttalt politisk debatt om statlig finansiering av havvindprosjekter har Fremskrittspartiet (FrP) uttrykt sterk kritikk mot regjeringens planer om å bevilge rundt 35 milliarder kroner i subsidier til utbygging av flytende havvind i Utsira Nord .

Kristoffer Sivertsen, FrP-representant i energi- og miljøkomiteen, hevder at skattebetalerne står i fare for å tape doble midler: først via subsidier og deretter potensielle tap fra statens eierskap i Equinor dersom prosjektet ikke blir lønnsomt. Han mener at det er "det siste vi trenger" at et statlig eid selskap bruker fellesskapets penger på prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlige, og at det er positivt hvis Equinor trekker seg fra konkurransen.

Equinor er et av to selskaper som i desember 2022 fikk konsesjon til drift av flytende havvind i området, og har dermed mulighet til å konkurrere om de store subsidiene som Stortinget vedtok i fjor. Imidlertid har Stortinget denne uken vedtatt et forslag fra Høyre om å gjennomføre en ny kvalitetssikring av statsstøtten, med støtte fra FrP, Rødt og KrF.

Energiminister Terje Aasland (Ap) harICs Krize forhandlingen om Utsira Nord-prosjektet har skapt spenning mellom partiene på Stortinget og berørt selskaper involvert i havkraftutbygging. Den politiske uenigheten dreier seg om hvorvidt statlige subsidier til flytende havvind er en fornuftig bruk av skattebetalernes midler. Equinor, som er over halvveis statseid, har inntil videre ikke trukket seg, men har varslet at vedtaket fra Stortinget skaper usikkerhet om prosjektets fremtid.

Selskapet sier de må vurdere konsekvensene, og at usikkerhet rundt rammevilkårene gjør det vanskeligere å gjennomføre et allerede komplekst prosjekt. Samtidig har Statkraft, et annet statlig eid selskap, allerede valgt å trekke seg fra konkurransen om Utsira Nord med begrunnelse av at de heller vil fokusere på teknologier som er lønnsomme på kort sikt.

FrP har ropt opp om at hele Europa opplever at havvindprosjekter kollapser fordi de ikke er økonomisk bærekraftige, og at Norge bør stoppe subsidiene før det er inngått forpliktelser. De antyder at det er bedre å kutte nå enn å gamble med 35 milliarder kroner. Motargumentene fra regjeringen er at et slikt stopp vil føre til tap av strøm, industriell aktivitet og arbeidsplasser, og at Høyre og FrP bærer ansvaret for eventuelle negative konsekvenser for norsk energisektor.

Denne uenigheten markerer et viktig veiskille i Norges strategi for grønn energiovergang, og det er uklart hvilken effekt Stortingets nye vedtak vil få for Equinors langsiktige planer. Diskusjonen vil sannsynligvis fortsette i årene som kommer, med økt fokus på hvordan statlig eierskap og subsidier skal håndteres i et marked som er preget av høy usikkerhet og teknologisk risiko





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