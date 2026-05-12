Størst prisøkning siden mai 2023

Prisveksten i USA steg til 3,8 prosent i april, ifølge ferske tall fra U.S. Bureau of Labour Statistics.

På forhånd var det ventet at prisveksten ville stige til 3,7 prosent, ifølge en Bloomberg-undersøkelse. I mars hoppet inflasjonen til 3,3 prosent. Kjerneinflasjonen, som ser bort fra endringer i mat- og energipriser, steg til 2,8 prosent, fra 2,6 prosent i mars. Dette var hakket mer enn økonomene ventet (2,7 prosent).

Energiprisene steg kraftig. Det var særlig økte energipriser som bidro til oppgangen i april, med en samlet oppgang på 17,9 prosent på årsbasis. Prisene på husly og mat bidro også til oppgangen





