Støtt tilublikantene med sin frekk dans: Prins Sverre Magnus deltok på et offisielt besøk med ukjent støtte

På lørdag arrangerte Modum kommune storslått feiring, hvor Prins Sverre Magnus (20) var en sentral del av arrangementet. Selv om det var hans første solo-oppdrag uten støtte fra kongedrakten, var det en hovedstadshold i det offentlige øye. Etteroronovas kongehusekspert, Tove Talesen, drar nå et dødt inn og advarer om behovet for å få bedre kjennskap til prinsen. Hun skriver at dette er en mulighet til å lære mer om hans synspunkter og verdier, og at vi kan forvente å se mer av ham fremover. Les også: "Fikk kronprins Haakon på besøk" samt korte dokumentarer som en mulighet til å formidle bedre kjennskap til ham.

Lørdag er det duket for storslått feiring i Modum kommune. Prins Sverre Magnus (20) er til stede på åpningen av Blaafarveværket som har 250-årsjubileum. Dette er andre gang den unge prinsen deltar på offisielt oppdrag uten noen andre fra kongefamilien ved sin side.

Vil du se neste video? Slår seg løs i frekk dans1:20 Hans første solo-oppdrag fant sted i mai 2025, og Nettavisens kongehusekspert, Tove Taalesen, sier at det er ingen tvil om at dette vekker oppmerksomhet. Mener dette hadde passet prinsen perfektTaalesen håper at vi kommer til å se mer av prinsen framover. – Det norske kongehuset trenger desperat prinsen akkurat nå.

Gjennomsnittsalderen på de arbeidende kongelige er rundt 81 år, og det sier egentlig alt om situasjonen. Likevel etterlyser kongehuseksperten ordentlige arbeidsbetingelser betingelser for prins Sverre Magnus, dersom han skal få en tydeligere rolle. Famile: Kong Harald og prins Sverre Magnus. Foto: Lise Aaserud (NTB).

Med det mener hun lønn, et sted å bo, og meningsfylte oppgaver. – Kanskje kunne Oscarshall blitt disponert som bolig for prinsen. Det hadde passet perfekt til en ung prins. Et ekte lystslott med historie, men samtidig mer moderne og selvstendig enn Skaugum, sier Taalesen til Nettavisen.

Ikke en selvfølgeKongehuseksperten mener det henger sammen med at hans søster, prinsesse Ingrid Alexandra (22), er i Australia store deler av året. I fjor flyttet prinsessen til Sydney for å starte på en bachelor i samfunnsfag. SAMMEN: I april møtte søskenparet prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra opp på jobb sammen. Foto: Lise Åserud (NTB).

Situasjonen i kongefamilien, er ifølge Taalesen, ganske prekær. – Da er det ikke nødvendigvis en selvfølge å kunne studere flere år i utlandet samtidig som kongehuset mangler folk på jobb, sier Taalesen og legger til: – Personlig mener jeg prinsessen bør avslutte studiene i Australia etter første året, fortsette studiene i Norge, og samtidig begynne å jobbe mer aktivt som kongelig.

Les også: Så mye koster Ingrid Alexandras Australia-opphold skattebetalerne Taalesens inntrykk av prins Sverre Magnus som representant, er at han framstår som sympatisk, rolig og trygg. Hun mener at han virker naturlig i møte med folk. – Problemet er egentlig at vi kjenner ham altfor dårlig. Slottet burde la offentligheten bli bedre kjent med ham gjennom et større portrettintervju eller en kort dokumentar.

Det er vanskelig å bygge en fremtidig rolle i offentligheten hvis folk knapt vet hvem du er, avslutter Taalesen





