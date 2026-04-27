Stad skipstunnel: En nasjonal skam eller en fremtidig suksess?

Et kritisk blikk på den langvarige debatten rundt Stad skipstunnel, dens økonomiske potensial, politiske hindringer og betydning for norsk infrastruktur og kystsamfunn.

Stad skipstunnel, et prosjekt som har potensial til å generere rundt 317 milliarder kroner i merverdiavgift tilbake til statskassen, står i en merkelig situasjon. Mens staten krever merverdiavgift på slike tunneler, er Vegvesen og Avinor unntatt fra denne regelen i sine prosjekter.

Dette skaper en ulogisk situasjon, spesielt når man ser på at prosjektene ofte oppfattes som dyrere uten å ta hensyn til at staten får tilbake 25 prosent av kostnadene. Det er vanskelig for vanlige borgere å forstå hvorfor Kystverket og Jernbaneverket behandles annerledes. I realiteten trenger Norge kun én slik tunnel, og det er smertefullt å innse at en 40–50 år lang kamp for midler kan ha vært unødvendig, gitt at pengene åpenbart er tilgjengelige.

Hvordan har vi kommet til dette punktet? Stad skipstunnel vil representere et varig hull i et fjell som har stått i tusenvis av år, og vil ha en enorm positiv innvirkning på Norge i fremtiden. Tunnelen vil gi nasjonen en rekke synergier utover sine primære oppgaver, som å sikre liv, helse, verdier og skape forutsigbarhet langs kysten.

Beliggenheten i et område kjent for innovasjon og samarbeid, som Sunnmøre, plasserer prosjektet i de beste hender, hvor man kan utnytte tunnelen som en unik destinasjon og drivkraft for turisme. Prosjektet har dessverre blitt utsatt for utallige utsettelser, utredninger og flytting av ansvarsområder mellom departementer. Få, om noen, samferdselsprosjekter har blitt behandlet med slik tilsynelatende mangel på respekt.

Det er nedverdigende å vite at beløpet oljefondet tapte på bare 12 timer kunne ha finansiert hele tunnelen, som man har kjempet for i et halvt århundre. Hvordan kan vi som nasjon håndtere statsbygging på denne måten? Å prioritere penger over å løse samfunnsoppdraget er en diskusjon som må tas. Pengene er der, men hvor er viljen?

Hvis vi virkelig ønsker å utvikle hele landet, bevare vår vikingarv, fremme sjøtransport, verdsette menneskeliv og helse, stimulere vekst i nye næringer og utnytte hele landets potensial, er det avgjørende å støtte Kystverket i å oppfylle sitt mandat. Historien viser at private initiativtakeres lange kamp for å overbevise det offentlige ofte resulterer i vellykkede samferdselsprosjekter, som Atlanterhavsveien og Eiksundsambandet. Det er rimelig å forvente handling og visjoner fra Stortinget.

Kan Stad skipstunnel bli et offer for politisk mobbing, eller en distraksjon som overskygger andre prosjekter? Uansett er det urettferdig. En eventuell skrinlegging av Stad skipstunnel vil utvilsomt skape internasjonal oppmerksomhet. Verdenspressen har fulgt prosjektet nøye fra idéfasen til det nærmest har blitt en parodi på politisk beslutningstaking.

Dette vil gi interessant lesestoff når boken om tunnelens historie en dag blir publisert. I 2021 var Miljøpartiet De Grønne det eneste partiet som stemte mot tunnelen på Stortinget. Ironisk nok var det nettopp Arbeiderpartiets lekkasje om skrinlegging som skapte overskrifter. Kan dette ha gjort tunnelen til et prestisjeprosjekt hvor det er vanskelig å snu?

Det er ingen skam å snu, som fjellvettreglene sier, spesielt i et prosjekt av denne størrelsen. Arbeiderpartiets tidligere støtte til tunnelen gjør denne endringen overraskende. Det er ikke usannsynlig at Arbeiderpartiet vil møte motstand i kommunevalget hvis denne innstillingen opprettholdes, gitt den sterke støtten til tunnelen blant velgerne. Stad skipstunnel har dype røtter i kystkulturen, blant sjøfolk, deres familier, rederier og næringslivet.

Bygg denne tunnelen nå! Det vil gå bra, veldig bra – alle utredninger bekrefter det. Tunnelen vil generere mer verdi enn den koster. Vi har pengene, og dette vil gi Norge og verden noe positivt og unikt å snakke om, noe vi alle trenger i dagens situasjon





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Onanas fremtid: Retur til United eller permanent overgang til Tyrkia?Andre Onanas situasjon i Manchester United er usikker. Til tross for en kontrakt til 2028, har han slitt med formen og konkurrerer med Senne Lammens om keeperplassen. Oppholdet i Trabzonspor har gitt ham ny selvtillit, men han ønsker fortsatt å kjempe om plassen i United.

Read more »

Hvorfor så streng mot en fersk ungdomspolitiker?DEBATT: Nei, Rød Ungdom (RU) vil ikke drepe levedyktige barn i mors liv, eller nyfødte spedbarn. Er det egentlig noen som faktisk tror det, eller er det bare deilig å ha noen å hate?

Read more »

Hydrogen vs. Metanol og Kjernekraft: Hvem får rett i skipsfartens fremtid?Debattinnlegg om hvilke drivstofftyper som er mest realistiske for fremtidens skipsfart – hydrogen og ammoniakk, eller metanol og kjernekraft. Artikkelen kritiserer myndighetenes satsing på hydrogen og peker på usikkerhet rundt faktisk bruk og potensiell karbonlekkasje.

Read more »

Jordskjelv rystet Østlandet – Ingen rapporter om skaderEt jordskjelv med en styrke på opptil 4,4 ble registrert på Østlandet søndag morgen. Skjelvet var merkbart i Oslo-området, men foreløpig ingen rapporter om materielle skader eller personskader.

Read more »

God kontroll på brannen i Fitjar – ingen skader eller hus skadetSørvest politidistrikt opplyser at brannen i Fitjar er under kontroll. Brannhelikopter planlegges i bruk fra klokken 6 mandag morgen. Ingen skader på personer eller hus er meldt. Brannmannskap har jobbet gjennom natten med bistand fra Sivilforsvaret og Forsvaret. Evakuerte er samlet i Øvrebygda skole.

Read more »

Brann i Fitjar under kontroll, ingen skader eller husskaderSørvest politidistrikt rapporterer at brannen i Fitjar er under kontroll. Ingen personskader eller husskader er meldt. Brannmannskap har jobbet gjennom natten med støtte fra Sivilforsvaret og brannhelikoptre. Evakuerte er ivaretatt, og statusmøte skal avgjøre om de kan flytte hjem.

Read more »