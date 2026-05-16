Stad skipstunnel og den store debatten om Oslo-sløsing

En analyse av hvorfor Stad skipstunnel blir kritisert for sløsing, mens enorme investeringer i Oslo sjelden blir stilt til lignende ansvar.

Debatten rundt Stad skipstunnel har nok en gang aktualisert spørsmålet om hva som utgjør akseptabel bruk av fellesskapets midler. Med en prislapp på 8,6 milliarder kroner har tunnelen blitt selve symbolet på det mange kaller offentlig sløsing .

Mens Senterpartiet står fjellstøtt bak prosjektet, er det økende usikkerhet i andre leire. Framskrittspartiet, som historisk sett har profilert seg som kampanjepartiet mot unødvendige utgifter, befinner seg nå i en vanskelig spagat. De må veie sin støtte til prosjektet opp mot sin egen troverdighet som vokter av skattebetalernes penger. Med Sylvi Listhaug som ennå ikke har lagt kortene på bordet, ser sannsynligheten for at prosjektet sikrer seg et bredt flertall på Stortinget ut til å minke.

Det er utvilsomt krevende å argumentere mot finansministerens vurderinger av samfunnsnytte, spesielt når kostnadene løper løpsk, men saken handler om mer enn bare ett enkelt hull i fjellet på Vestlandet. For mange på Vestlandet er ikke kritikken mot skipstunnelen det egentlige problemet, men snarere den måten den brukes på som et eksempel på sløsing mens man lukker øynene for milliardene som forsvinner i hovedstaden.

Det oppleves som en systematisk urettferdighet når samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber om ytterligere tre milliarder til jernbane i det reviderte nasjonalbudsjettet, samtidig som flyrutene i distriktene trues med nedleggelse. Dette skaper en dyp frustrasjon. Det tegner seg et mønster der investeringer utenfor Oslo blir gransket med lupe og ofte avvist som unyttige, mens prosjekter i Oslo blir sett på som en politisk nødvendighet uavhengig av kostnad.

Det er en slags jernlov i politikken at alt som bygges i Oslo sentrum kan forsvares, mens man så snart man når Hønefoss, møter helt andre krav til dokumentasjon av nytteverdi. Når man ser på de faktiske tallene i Oslo, blir kontrasten til debatten om Stad skipstunnel nesten absurd. Vi kan snakke om Fornebubanen, et prosjekt som anslås å koste svimlende 31 milliarder kroner for å bringe T-banen til en blindvei.

Vi kan se på det overdådige Regjeringskvartalet eller det monumentale Munchmuseet. Selv NRK planlegger et nytt palass på Ensjø, på en av byens mest attraktive tomter, som sannsynligvis vil koste astronomiske summer. Dersom en statlig etat hadde foreslått et tilsvarende ekstravagant bygg i Bergen eller Stavanger, ville lederen for Norges Bank eller sjeføkonomene i Aftenposten sannsynligvis ha gått ut med skarpe advarsler mot galskap og sløsing.

Men i Oslo er bevisbyrden for hva som er fornuftig bruk av penger tilnærmet fraværende. Det er som om det eksisterer en fripass-sone for økonomisk uansvarlighet så snart man passerer Rustadhøgda. Det er derfor nødvendig å utfordre premissene for denne debatten. Det er riktignok vanskelig å forsvare store kostnadssprekker i offentlige prosjekter, og finansministerens poenger om økonomisk disiplin er i utgangspunktet korrekte.

Men argumentene mister sin kraft når de kun brukes mot distriktene. For å ha reell tyngde i sin kritikk av Stad skipstunnel, burde finansministeren ha startet med å adressere problemene i sin egen bakgård. En oppblåst offentlig sektor og kostnader som løper løpsk er ikke et fenomen begrenset til Vestlandet; tvert imot er det i Oslo at de største og dyreste feilgrepene ofte skjer.

Ved å vise moderasjon i hovedstaden og kutte i prestisjeprosjekter som Fornebubanen, kunne staten frigjort milliarder som faktisk kunne vært brukt til nødvendig veibygging og infrastruktur i distriktene. Det handler ikke om å være imot effektivitet, men om å kreve den samme standarden for alle, uavhengig av postnummer





