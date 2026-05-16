Stakkarsøking utenfor Swatch-butikken i Oslo

En gruppe mennesker møtte opp i 7-tida lørdag morgen for å sikre en klokke fra den nylanserte samarbeidskolleksjonen mellom Swatch og luksusprodusenten Audemars Piguet. De sneket seg fremst i køen og nektet å flytte seg, noe som førte til dårlig stemning og en situasjon som likte Leopold Strand. Politiet har vært på stedet og vurdert situasjonen, og per nå anser de ikke dette som en politisak.

Han er blant dem som har stått i køen utenfor Swatch -butikken på Karl Johan i Oslo i flere dager for å sikre en klokke fra den nylanserte samarbeidskolleksjonen mellom Swatch og luksusprodusenten Audemars Piguet .

Leopold Strand (18) var blant dem som sto i køen til Swatch-butikken lørdag. Han etterspør nå informasjon om hva som skjer videre. Ifølge Strand skal en gruppe mennesker ha møtt opp i 7-tida lørdag morgen, sneket seg fremst i køen og nektet å flytte seg. Det ser ut som en søppelsti fra helvete her nå, sier han til Dagbladet.

Andreas Haga (21) var også blant dem som sto i køen, og nå er tydelig skuffet. I 9-tida lørdag skal det ha blitt hengt opp lapper i vinduet til butikken med beskjed om at dørene holdes stengt i dag. Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med Swatch, foreløpig uten hell. Dagbladet har snakket med Oslo-politiet som har vært på stedet i morgentimene.

Politiet har mottatt flere tilbakemeldinger om dårlig stemning utenfor butikken. Det skal ha samlet seg mange mennesker, samtidig som arrangøren har vært underbemannet med vektere. Politiet har imidlertid konkludert med at det ikke er deres oppgave å organisere kø ved et kommersielt arrangement. Dersom det oppstår straffbare forhold, vil politiet selvfølgelig bistå.

Men per nå anser de ikke dette som en politisak. Leopold Strand og flere klokkeentusiaster som sto i køen lørdag morgen etterspør nå informasjon fra Swatch om hva som skjer videre. Jeg har innsett at det ikke er så mye mer å gjøre i dag, så nå blir det hjem for å sove, sier Strand





