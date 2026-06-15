En ny, kontroversiell veiledning fra en statlig innsynsorgan har blitt kritisert for å være utilstrekkelig, villedende og diskriminerende. Rapporten har tilsynelatende dårlig forståelse av trans- og funksjonshemmepersoners behov, og vedvarer i å befeste fordommer. I dette kritiske utdraget forteller vi om hvordan veilederen har mislyktes i å levere konkrete råd eller å fremme riktig kompetanse i den offentlige sektoren.

Den endelige veilederen har blitt publisert etter måneder med internt arbeid, men resultatet er et svært utydelig og intetsigende dokument som etterlater leseren med flere spørsmål enn svar.

Kritikken berører både innholdet og bruken av ord. Dokumentet mangler konkrete, praktiske råd for å forstå og bruke ulike kjønnspronomen, og det formulerer ikke tydelig nok at man skal unngå antagelser om andres kjønnsidentitet. Selv om den har en del kapitler med ironi og tilsynelatende alvor, gjør beskrivelser av kontraordinering og diskriminering den enda mer misvisende. Den forsøker å relatere seg til kriminalomsorgen som et feilaktig eksempel på hvordan retten til like behandling skal beværes.

En videre del av teksten bygger på en veiledning som begrenser andres rettigheter for å beskytte flertallet, noe som ifølge loven ikke er en akseptabel måte å sikre likestilling på. En fullstendig feil vurdering og konklusjon av den som publiserer innholdet har skapt et alvorlig problem. Dette oppfattes som en fullstendig statlig svikt, og dokumentet beskrives som et bevis på at et direkteinsatsorgan har mistet troen på sine egne faglige kjerneverdier.

Alle felt fra arbeid med transpersoner som også er funksjonshemmede har blitt opplyst som kritikkverdig. Vi har sett en økt kontakt med offentlige ansatte enn samfunnet generelt, og har for seg delt avutgang i form av diskriminering og manglende kompetanse, og disse er ofte underkommunisert og ikke studert i tilstrekkelig grad. Rapporten fra en gruppe med omtrent 54 prosent av respondentene har møtt diskriminering fra helsepersonell i løpet av siste året.

Deres inkluderende løsninger er basert på holdningsendring og økt brukermedvirkning, og understøtter en sterk forslåen om diversitet. Nå er vi nødt til å trekke tilbake vår opprinnelige støtte knyttet til veiledningen som et verktøy for likestilling. Bufdir har ikke oppfylt sin foreslåtte rolle i å fremme lik praksis, kvalitet i kundeservice og overholdelse av gjeldende regelverk. Dokumentet vil i stedet for å løse utfordringene omeglighet føre til ytterligere mistillit, misforståelser og diskriminering.

Vi oppfordrer til avpublisering og til en grundig gjennomgang slik at den ferdige teksten bedre gjenspeiler det opprinnelige utkastet som ble grundig bearbeidet av en bred gruppe av eksperter. Regjeringen må vurdere om eksterne debattanter skal ha evnen til å overskygge andres egne erfaringer med minoriteter. Den nåværende veilederen er i ditt forsøk å kredibilisere nødvendige kompetanseoppdateringer blant offentlige tjenestetilbydere, men det lykkes ikke å bli til et rettferdig verktøy.

Den presente filen bør i fremtiden beskrives som et drøftingspunkt og en læreplattform som avhengig av et helt eget kvalitetssikringssystem. Den reelle risikoen (å miste tillit, fortsette diskriminering og marginalisering) understreker behovet for økt faglig kapasitet i offentlig sektor, og viktigst av alt, en forpliktelse til utover de dokumenterte retningslinjer som ble presentert i starten. Dokumentet skal ikke fortsette å være et verktøy utover Stiftelsens forpliktelser.

Til slutt viser hele saken til en hvilken som helst fremtidig politikk, fordi den viser hvor kraftig det er for eksisterende lovgivning å påvirke minoritetsgrupper





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