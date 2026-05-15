Statens vegvesen gjennomførte russebuss-kontroll i Holmenkollveien i Oslo

Statens vegvesen gjennomførte en omfattende kontroll av russebusser i Holmenkollveien i Oslo. Seks av ti fikk bruksforbud på stedet, og det ble funnet feil og mangler på lysanlegg, oljelekkasjer, løse seter og mangler ved nødutganger. Statens vegvesen understreker at manglene vurderes som alvorlige og krever umiddelbar utbedring før kjøretøyene kan tas i bruk igjen.

Statens vegvesen gjennomførte fredag en omfattende kontroll av russebusser i Holmenkollveien i Oslo . Seks av ti fikk bruksforbud på stedet. Det ble blant annet funnet feil og mangler på lysanlegg, oljelekkasjer ble avdekket, og det var problemer med både løse seter og mangler ved nødutganger.

I tillegg ble løse høyttalere notert som en gjenganger. Statens vegvesen understreker at manglene vurderes som alvorlige og krever umiddelbar utbedring før kjøretøyene kan tas i bruk igjen. Fredag gikk også startskuddet for det to dager lange russetreffet på Tryvann, som ikke er langt unna Holmenkollveien. Russen har historisk sett møttes på Tryvann for å sparke i gang russetiden i 1. mai-helgen, men i år startet russefeiringen senere på grunn av fremskyndede eksamener. Det er første gang siden 2019 at ungdommene samles ved Tryvann





