Statens vegvesen instaljerer fanggjerder for å sikre E6 i Rosten mot skred

Statens vegvesen starter i juli et prosjekt med fanggjerder langs en 590 meter lang skredutsatt strekning av E6 i Rosten. Anlegg Øst skal utføre arbeidet som skal være ferdig i september og sikre mot steinsprang og delvis jordskred. Tiltakene følger krav til 50-års skredsikring.

Statens vegvesen har besluttet å sikre en skredutsatt strekning av Europavei 6 (E6) i Rosten, sør for Dombås i Gudbrandsdalen, ved å installere fanggjerder. Arbeidet, som utføres av Anlegg Øst på oppdrag fra Vegvesenet, skal starte i juli og forventes ferdig til slutten av september.

I alt skal det monteres fanggjerder i fem områder langs den ustabile strekningen, med en total lengde på 590 meter. Disse tiltakene er utformet for å beskytte mot steinsprang, og delvis også mot flom- og jordskred, da fanggjerdene kan stoppe masser som føres nedover et skredløp. Til tross for at skred ikke er et ukjent problem i området, har sikkerhetssituasjonen forverket seg de siste årene.

I to av de fem områdene hvor fanggjerdene vil installeres, har det allerede skjedd steinsprang, henholdsvis i 2025 og 2026. Dette understreker akuttaten for tiltakene. - De faglige og sikkerhetsmessige vurderingene konkluderer med at det er fanggjerder som er den beste måten å sikre strekningen på, sier Gunnar Eiterjord, seksjonssjef i Statens vegvesen. Sikringstiltakene er utformet for å følge sikkerhetsnivåene til ny veg, noe som betyr at E6 i Rosten skal sikres for et skred med 50-årsperiodens størrelse.

Dette innebærer at konstruksjonene skal tåme et potentielt skred som har omtrent samme størrelse som det største skredet man forventer kan skje i løpet av et halvt århundre. Ved å investere i denne typen avan desde sikringsteknologi, viser Statens vegvesen en proaktiv tilnærming til å redusere risikoen for skredulykker på en av landets viktigste transportårer. E6 er hovedartarsforbindelsen mellom Oslo og Trondheim, og midlertidige sperringer ellerulykker på denne strekningen kan føre til store reisehindringer og økonomiske tap.

Felfritt fungerende fanggjerder kan derfor gi både tryggere forhold for veifarende og mindre avbrudd i trafikken. Anlegg Øst, som har ansvar for gjennomføringen av prosjektet, har tidligere erfaring med lignende installasjoner, for eksempel i Sogndal. Der har fanggjerder vist seg å være en effektiv løsning mot naturuqarter.

Med planlagt ferdigstillelse i slutten av september i år, forventes fanggersystemene å være operative før vinterens ekstreme værforhold setter inn, noe som er avgjørende for å sikre best mulig beskyttelse mot det skred som ofte forekommer om vinteren i fjellet. På lang sikt kan dette prosjektet også tjene som et eksempel for lignende tiltak i andre skredutsatte områder langs Norges nasjonale vegnett





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