Statens vegvesen sikrer skredutsatt strekning langs E6

Statens vegvesen skal i gang med å sikre den skredutsatte strekningen langs E6 i Rosten, sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det kan skape steinsprang, og sannsynligheten for skred på denne strekningen har økt.

Statens vegvesen skal i gang med å sikre den skredutsatte strekningen langs E6 i Rosten , sør for Dombås i Gudbrandsdalen . Det kan skape steinsprang, og sannsynligheten for skred på denne strekningen har økt.

De faglige og sikkerhetsmessige vurderingene konkluderer med at det er fanggjerder som er den beste måten å sikre strekningen på, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en melding. 600 meter gjerde skal monteres i fem områder langs strekningen. I to av disse områdene har det tidligere gått steinsprang, i 2025 og 2026. Fanggjerdene sikrer mot steinsprang og delvis også mot flom- og jordskred, da det kan stoppe masser som føres nedover et skredløp.

Sikringstiltakene er anbefalt å følge sikkerhetsnivåene til ny veg, hvilket betyr at det på E6 i Rosten skal sikres for 50-årsskred, sier Gunnar Eiterjord. Anlegg Øst skal utføre arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen. Etter planen skal arbeidet være ferdig i slutten av september i år





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Statens Vegvesen E6 Rosten Gudbrandsdalen Skred

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