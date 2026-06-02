Statens vegvesen utlyser konkurranse om å bygge ny bru på Rv. 70

Statens vegvesen har utlyst en konkurranse om å bygge en ny bru på riksvei 70 i Sunndal i Møre og Romsdal. Den nye brua skal erstattes på transportåren mellom Molde/Kristiansund og Oppdal.

Riksvei 70 er en eksportvei med betydning også langt utover regionen. Investeringer som dette styrker både lokal utvikling og norsk verdiskaping. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at dette gjør veien tryggere for alle som ferdes her. Prosjektleder Halgeir Brudeseth sier at dette er et utfordrende bruprosjekt der den nye brua skal bygges tett på eksisterende bru.

Det er et område med kvikkleire og strenge restriksjoner på anleggsarbeid i den nasjonale lakseelva Driva. Kostnadene for prosjektet har økt sammenlignet med tidligere anslag på grunn av forholdene og prisstigning for bygg og anlegg. Vegvesenet håper at anleggsarbeidet kommer i gang til høsten. Den nye brua forventes å stå klar i løpet av 2028.

