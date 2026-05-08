Statkraft leverer solid første kvartal med 8,1 milliarder i fortjeneste – bidrar til statens inntekter

Statkraft har presentert et solid resultat for første kvartal i 2024, med en fortjeneste på 8,1 milliarder kroner før skatt. Dette skyldes blant annet høye kraftpriser i Norden, som igjen er påvirket av mindre snø i fjellet og geopolitisk uro i Midtøsten.

Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal understreker at selskapet bidrar betydelig til statens inntekter gjennom skatter og utbytte. Hun sier at av hver 100 kroner Statkraft tjener, går 95 kroner tilbake til staten. Dette bidrar til å kompensere for høyere kostnader knyttet til norgespris-ordningen, som regjeringen bruker til å subsidere strømregningene til husholdninger. I første kvartal betalte regjeringen 8,5 milliarder kroner i norgespris-støtte, og Statkrafts inntekter alene kunne ha finansiert denne kostnaden.

Pressetalsperson Lars Magnus Günther i Statkraft forklarer at utbyttet til staten beregnes årlig basert på årsresultatet, men at Statkraft er bare ett av flere kraftselskaper som bidrar til statens inntekter. Regjeringen har oppjustert budsjettet for norgespris-ordningen i revidert nasjonalbudsjett i mai, etter at de opprinnelig hadde satt av 9,1 milliarder kroner for hele året. Beregninger fra Fornybar Norge viser at staten har gått 4,3 milliarder kroner i pluss i første kvartal på grunn av økte strømpriser og norgespris-utgifter.

Vartdal sier at Statkraft har hatt lavere strømproduksjon i alle strømsoner utenom Nord-Norge sammenlignet med i fjor, på grunn av mindre snø i fjellet. Hun forklarer at selskapet prøver å balansere vannressursene ut over året, og at det nå er normale mengder vann i reservoarene. Hun er ikke bekymret for fyllingen i reservoarene til våren, men følger situasjonen nøye mot sommeren, høsten og vinteren. Hun understreker at Norge er et værbasert system, og at videre utvikling avhenger av værutviklingen fremover





