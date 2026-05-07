Statkraft leverer sterke resultater i første kvartal takket være høye strømpriser

Statkraft rapporterer et resultat på 8,1 milliarder kroner for første kvartal, drevet av prisvekst i Norden og en målrettet strategi for kostnadskutt og porteføljeoptimalisering.

Statkraft har lagt frem sine finansielle resultater for det første kvartalet av året, og tallene viser en virksomhet som i stor grad har dratt nytte av det volatile energimarkedet.

Selskapet rapporterer et resultat etter skatt på hele 8,1 milliarder kroner, et tall som i stor grad reflekterer det høye prisnivået på strøm i de nordiske landene. Konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal understreker i sin uttalelse at resultatene er sterke og i stor grad drevet av kombinasjonen av høye kraftpriser og en effektiv drift av anleggene.

Hun påpeker samtidig at selskapet er i rute med gjennomføringen av sin spissede strategi, hvor målrettede nedsalg og omfattende kostnadskutt nå begynner å gi konkrete utslag på bunnlinjen. Dette markerer en viktig fase i selskapets utvikling, hvor man søker å optimalisere ressursbruken for å stå sterkere i et uforutsigbart marked. Når man ser nærmere på produksjonstallene, ser man imidlertid en nedgang i den totale kraftproduksjonen.

I første kvartal produserte Statkraft 20,3 TWh, noe som er en reduksjon fra 21,7 TWh i tilsvarende periode tidligere. Denne nedgangen forklares primært med lavere vannkraftproduksjon i Norge, noe som ofte er knyttet til naturlige variasjoner i nedbør og snøsmelting. Til tross for denne produksjonsnedgangen har selskapet tatt strategiske grep for å sikre fremtidig kapasitet. Det er blant annet tatt viktige investeringsbeslutninger knyttet til tre separate vedlikeholdsprosjekter ved norske vannkraftverk.

Disse investeringene er kritiske for å opprettholde driftssikkerheten og maksimere utnyttelsen av vannressursene i årene som kommer, noe som er essensielt for å beholde posisjonen som en stabil leverandør av fornybar energi. Den strategiske omstillingen i Statkraft har også innebåret en betydelig rydding i den internasjonale porteføljen. Selskapet har i løpet av kvartalet solgt seg ut av flere prosjekter for å kunne fokusere mer på kjernevirksomheten.

Dette inkluderer nedsalg i et vannkraftprosjekt i India, et hydrogenprosjekt i Sverige, samt tre mindre vannkraftverk i Peru og Brasil. Ved å redusere eksponeringen i enkelte geografiske områder og teknologier, ønsker konsernledelsen å skape en mer robust organisasjon. Vartdal forklarer at økt geopolitisk uro og store svingninger i prisene understreker nødvendigheten av å holde kostnadene nede og styrke balansen. En diversifisert portefølje av lønnsomme teknologier er nøkkelen til å håndtere usikkerheten som preger dagens globale politiske klima.

Som Europas største leverandør av fornybar energi spiller Statkraft en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Selskapet er hundre prosent statlig eid, noe som gir en unik stabilitet og et samfunnsmandat for å drive frem bærekraftige energiløsninger. Med rundt 6500 ansatte fordelt på 20 forskjellige land, har selskapet et enormt operasjonelt fotavtrykk. Fokuset på konkurransekraft og operasjonell ekspertise er nå viktigere enn noen gang, ettersom etterspørselen etter fornybare kilder øker globalt.

Ved å kombinere streng kostnadskontroll med strategiske investeringer i hjemlandet, posisjonerer Statkraft seg for å være en ledende aktør i overgangen til et lavutslippssamfunn, samtidig som de sikrer økonomisk bærekraft for den norske staten





