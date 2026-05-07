Statkraft melder om solide resultater i første kvartal takket være strategiske grep og markedsutvikling

Europas største leverandør av fornybar energi, Statkraft, opplever sterk vekst i starten av året, drevet av gunstige prisforhold og en spisset forretningsstrategi.

Statkraft har lagt frem sine resultater for første kvartal, og tallene viser en solid økonomisk utvikling for det statseide energiselskapet. Konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal peker på at de sterke resultatene i stor grad er et resultat av høyere kraftpriser i det nordiske markedet, kombinert med en effektiv drift av anleggene.

Selskapet er nå inne i en fase hvor deres spissede strategi begynner å bære frukter. Dette innebærer en mer målrettet tilnærming til hvor de investerer og hvilke prosjekter de velger å beholde i porteføljen. Ved å gjennomføre strategiske nedsalg og implementere omfattende kostnadskutt, har selskapet klart å forbedre resultatet på en måte som styrker deres finansielle fundament for fremtiden.

Denne utviklingen skjer i en tid hvor energimarkedet er preget av store svingninger, noe som gjør kostnadskontroll og operasjonell effektivitet viktigere enn noen gang. Når det gjelder selve kraftproduksjonen, ser vi en viss nedgang sammenlignet med samme periode året før. Produksjonen lå på 20,3 terawattimer, mens den i fjor lå på 21,7 terawattimer. Denne reduksjonen skyldes i hovedsak lavere vannføring og dermed lavere norsk vannkraftproduksjon, noe som er en naturlig variasjon i et system som er så avhengig av nedbørsmengder.

Til tross for denne nedgangen i volum, har de økonomiske faktorene veid opp for det tapte. Samtidig har Statkraft tatt viktige beslutninger om investeringer i vedlikeholdsprosjekter ved flere av sine norske vannkraftverk. Ved å prioritere vedlikehold og modernisering av eksisterende infrastruktur, sikrer selskapet at produksjonen forblir stabil og effektiv over tid, samtidig som man reduserer risikoen for uforutsette driftsstopp. Dette er en sentral del av deres langsiktige plan for å opprettholde sin posisjon som en pålitelig energileverandør.

Den strategiske omstillingen har også ført til at Statkraft har trappet ned sitt engasjement i flere internasjonale prosjekter. I løpet av det første kvartalet har selskapet solgt seg ut av et vannkraftprosjekt i India, et hydrogenprosjekt i Sverige, samt tre mindre vannkraftverk fordelt på Peru og Brasil. Disse beslutningene er ikke tilfeldige, men er en del av en bevisst strategi om å fokusere på kjernevirksomheten.

I en verden preget av økt geopolitisk uro og uforutsigbare markeder, mener ledelsen at det er nødvendig å ha en strammere portefølje. Ved å redusere eksponeringen i mindre lønnsomme eller mer risikofylte geografiske områder, kan selskapet styrke balansen sin og øke sin generelle robusthet. En diversifisert, men kontrollert portefølje av lønnsomme teknologier gjør at Statkraft kan stå stødigere når det stormer på det internasjonale markedet.

Som Europas største leverandør av fornybar energi har Statkraft et enormt ansvar for det grønne skiftet. Selskapet er hundre prosent eid av den norske staten, noe som gir dem en unik posisjon til å kombinere kommersiell drift med nasjonale og internasjonale klimamål. Med rundt 6500 ansatte fordelt på 20 ulike land, opererer Statkraft i en skala som krever ekstremt god koordinering og strategisk klarsyn.

Den nåværende situasjonen i Europa, med et presserende behov for uavhengighet fra fossile brennstoffer, gjør Statkrafts rolle enda mer kritisk. Ved å styrke sin konkurransekraft og fokusere på kjernevirksomheten, legger selskapet til rette for at fornybar energi kan utkonkurrere mindre bærekraftige alternativer. Ser man fremover, vil kombinasjonen av disiplinert kapitalforvaltning og fokus på fornybare ressurser være nøkkelen til videre suksess.

Geopolitisk usikkerhet fungerer som en påminnelse om hvor viktig det er å ha kontroll på egne kostnader og å ikke spre ressursene for tynt. Statkrafts evne til å justere kursen raskt, som sett gjennom nedsalgene i Sør-Amerika og Asia, viser en organisasjon som er i stand til å tilpasse seg en verden i rask endring.

Gjennom å balansere mellom utbygging av ny kapasitet og optimalisering av eksisterende anlegg, posisjonerer selskapet seg for å levere stabile resultater også i fremtiden, uavhengig av om kraftprisene svinger eller om det politiske landskapet endrer seg. Dette gir trygghet for både staten som eier og for det europeiske energimarkedet som helhet





