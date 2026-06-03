Statkraft og Elkem ASA inngår langsiktig kraftavtale - Oljeprisen steiger - Nye aksjonærsskifte og avtaler i norsk næringsliv

Statkraft og Elkem ASA har inngått en langsiktig kraftavtale for Elkems verk på Bjølvefossen i Kvam kommune i Vestland. Oljeprisen har steget med over 2 prosent siden midnatt, og nordsjøolje (brent spot) handles for rundt 98 dollar fatet. Danske Bank har publisert en ny analyse på Norwegian-aksjen, hvor analytiker Thomas Helgø fremhever svak prisutvikling i juni som kan tyde på svakere etterspørsel enn ventet etter Norwegians ruter. HitecVision har varslet nedsalget i oljeserviceselskapet SED Energy Holdings, hvor storeieren har fullført salget av 130 millioner aksjer til kurs 8 kroner, totalt 1,04 milliarder kroner. Det svenske oppkjøpsfondet Ratos har solgt ni millioner aksjer i det Oslo Børs-noterte entreprenørselskapet Sentia for 72,4 kroner. Flyselskapet Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe et Boeing 737-800 som det per nå leaser, og selskapet anslår en engangsgevinst på rundt 85 millioner norske kroner. Verdien er til sammen på rundt 710 millioner kroner. Hang Seng-indeksen i Hongkong faller på sin side over 1,5 prosent i kjølvannet av økt spenning i Hormuzstredet. IndiGo returnerer ett av seks fly de leier fra Norse Atlantic, og de resterende fem flyene vil fortsette å operere som planlagt. Det Oslo Børs-noterte selskapet Subsea 7 har sikret seg en ny kontrakt med Murphy Exploration & Production Company, hvor jobben omfatter ingeniørarbeid, innkjøp, bygging og offshore-installasjon av en produksjonsrørledning og tilhørende infrastruktur under havoverflaten. Inflasjonen i eurosonen for mai kom inn på 3,2 prosent, som er den høyeste årlige inflasjonen siden september 2023. Gassfraktrederiet BW LPG har fremmet tallene for årets første kvartal, som sender aksjen opp rundt 2,5 prosent i tidlig handel.

Statkraft og Elkem ASA har inngått en langsiktig kraftavtale for Elkems verk på Bjølvefossen i Kvam kommune i Vestland. Verket med 150 ansatte produserer støperilegeringer til EU og Asia, som brukes til bilindustri, bygg og anlegg, forsvar og fornybar energi.

Oljeprisen har steget med over 2 prosent siden midnatt, og nordsjøolje (brent spot) handles for rundt 98 dollar fatet. Danske Bank har publisert en ny analyse på Norwegian-aksjen, hvor analytiker Thomas Helgø fremhever svak prisutvikling i juni som kan tyde på svakere etterspørsel enn ventet etter Norwegians ruter. HitecVision har varslet nedsalget i oljeserviceselskapet SED Energy Holdings, hvor storeieren har fullført salget av 130 millioner aksjer til kurs 8 kroner, totalt 1,04 milliarder kroner.

Det svenske oppkjøpsfondet Ratos har solgt ni millioner aksjer i det Oslo Børs-noterte entreprenørselskapet Sentia for 72,4 kroner. Flyselskapet Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe et Boeing 737-800 som det per nå leaser, og selskapet anslår en engangsgevinst på rundt 85 millioner norske kroner. Verdien er til sammen på rundt 710 millioner kroner. Hang Seng-indeksen i Hongkong faller på sin side over 1,5 prosent i kjølvannet av økt spenning i Hormuzstredet.

IndiGo returnerer ett av seks fly de leier fra Norse Atlantic, og de resterende fem flyene vil fortsette å operere som planlagt. Det Oslo Børs-noterte selskapet Subsea 7 har sikret seg en ny kontrakt med Murphy Exploration & Production Company, hvor jobben omfatter ingeniørarbeid, innkjøp, bygging og offshore-installasjon av en produksjonsrørledning og tilhørende infrastruktur under havoverflaten. Inflasjonen i eurosonen for mai kom inn på 3,2 prosent, som er den høyeste årlige inflasjonen siden september 2023.

Gassfraktrederiet BW LPG har fremmet tallene for årets første kvartal, som sender aksjen opp rundt 2,5 prosent i tidlig handel





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